Українські військовополонені у РФ. Координаційний штаб встановив майже 200 місць знаходження бранців
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські військовополонені у РФ. Координаційний штаб встановив майже 200 місць знаходження бранців

військовополонені

Станом на 20 червня встановлено 186 місць тримання Росією українських військовополонених і 29 місць, у яких катують і жорстоко поводяться з українцями.

Головні тези:

  • 90% повернутих з полону РФ українців заявляють про факти жорстокого поводження, включаючи застосування катувань та насильства сексуального характеру.
  • Генеральний прокурор України розкрив інформацію про наказ обезголовити українського воїна на Донеччині, що свідчить про заплановану стратегію російського режиму щодо воєнних злочинів.
  • Злочинні накази обезголовлення воїнів були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Встановлено 186 місць тримання українських військовополонених на території РФ

Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні.

Дмитро Усов

Дмитро Усов

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.

При цьому 90% українців, які повернулися, констатують факт жорстокого поводження з ними.

Усов зазначив, що в місцях, де тримають українських громадян, як правило, застосовують такі форми катувань, як: заподіяння ушкоджень за допомогою електрошокера, дерев'яних палиць, молотка, пластикової труби, арматури, ампутація пальців, вух, носа, завдання колотих та різаних ран, побиття руками й ногами, здійснення пострілів у кінцівки, ненадання медичної допомоги, імітація розстрілу, пригнічення, заливання води до рота через ганчірку, занурення голови в місткість із водою. Нерідкі випадки насильства сексуального характеру.

У Координаційному штабі додали, що всі перелічені факти вивчає Офіс генпрокурора.

Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.

Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.

Злочин вчинено на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор України

Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста.

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