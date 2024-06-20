Українські військовополонені у РФ. Координаційний штаб встановив майже 200 місць знаходження бранців

Станом на 20 червня встановлено 186 місць тримання Росією українських військовополонених і 29 місць, у яких катують і жорстоко поводяться з українцями.
Головні тези:
- 90% повернутих з полону РФ українців заявляють про факти жорстокого поводження, включаючи застосування катувань та насильства сексуального характеру.
- Генеральний прокурор України розкрив інформацію про наказ обезголовити українського воїна на Донеччині, що свідчить про заплановану стратегію російського режиму щодо воєнних злочинів.
- Злочинні накази обезголовлення воїнів були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
Встановлено 186 місць тримання українських військовополонених на території РФ
Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.
Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.
При цьому 90% українців, які повернулися, констатують факт жорстокого поводження з ними.
Усов зазначив, що в місцях, де тримають українських громадян, як правило, застосовують такі форми катувань, як: заподіяння ушкоджень за допомогою електрошокера, дерев'яних палиць, молотка, пластикової труби, арматури, ампутація пальців, вух, носа, завдання колотих та різаних ран, побиття руками й ногами, здійснення пострілів у кінцівки, ненадання медичної допомоги, імітація розстрілу, пригнічення, заливання води до рота через ганчірку, занурення голови в місткість із водою. Нерідкі випадки насильства сексуального характеру.
У Координаційному штабі додали, що всі перелічені факти вивчає Офіс генпрокурора.
Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.
Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.
Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста.
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