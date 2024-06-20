Українські військовополонені у РФ. Координаційний штаб встановив майже 200 місць знаходження бранців

Станом на 20 червня встановлено 186 місць тримання Росією українських військовополонених і 29 місць, у яких катують і жорстоко поводяться з українцями.

Встановлено 186 місць тримання українських військовополонених на території РФ

Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні. Дмитро Усов Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.

При цьому 90% українців, які повернулися, констатують факт жорстокого поводження з ними.

Усов зазначив, що в місцях, де тримають українських громадян, як правило, застосовують такі форми катувань, як: заподіяння ушкоджень за допомогою електрошокера, дерев'яних палиць, молотка, пластикової труби, арматури, ампутація пальців, вух, носа, завдання колотих та різаних ран, побиття руками й ногами, здійснення пострілів у кінцівки, ненадання медичної допомоги, імітація розстрілу, пригнічення, заливання води до рота через ганчірку, занурення голови в місткість із водою. Нерідкі випадки насильства сексуального характеру.

У Координаційному штабі додали, що всі перелічені факти вивчає Офіс генпрокурора.

Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.

Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.

Злочин вчинено на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Андрій Костін Генеральний прокурор України

Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.