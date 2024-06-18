Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.
Главные тезисы
- Российские военные еще раз нарушили нормы международного гуманитарного права.
- Украинские защитники подвергаются жестокому обращению и пыткам со стороны российских оккупантов в плену.
- Генпрокуратура заявила более 2200 украинских военных, подвергавшихся пыткам в российском плену.
Командиры РФ отдали приказ обезглавливать украинских военных
Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин.
Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.
Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.
Костин назвал количество жертв российского плена
Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.
Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.
Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.
Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-