Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин
Категория
Украина
Дата публикации

Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин

РФ
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Источник:  ГПУ

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российские военные еще раз нарушили нормы международного гуманитарного права.
  • Украинские защитники подвергаются жестокому обращению и пыткам со стороны российских оккупантов в плену.
  • Генпрокуратура заявила более 2200 украинских военных, подвергавшихся пыткам в российском плену.

Командиры РФ отдали приказ обезглавливать украинских военных

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.

Преступление совершено в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины

Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста.

Костин назвал количество жертв российского плена

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов.

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.

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