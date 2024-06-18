Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.

Командиры РФ отдали приказ обезглавливать украинских военных

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.

Преступление совершено в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Андрей Костин Генеральный прокурор Украины

Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста. Поделиться

Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення… pic.twitter.com/UNZab2tiFY — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 18, 2024

Костин назвал количество жертв российского плена

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов. Поделиться

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.