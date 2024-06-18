Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.
Головні тези:
- Російські військові вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права.
- Українські захисники піддаються жорстокому поводженню та тортурам з боку російських окупантів у полоні.
- Генпрокуратура заявила понад 2200 українських військових, які піддавалися тортурам у російському полоні.
Командири РФ віддали наказ обезголовлювати українських військових
Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін
Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.
Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
Костін назвав кількість жертв російського полону
Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.
Про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону .
Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.
Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.
Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.
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