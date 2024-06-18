Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.

Командири РФ віддали наказ обезголовлювати українських військових

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін

Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.

Злочин вчинено на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Андрій Костін Генеральний прокурор України

Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста. Поширити

Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення… pic.twitter.com/UNZab2tiFY — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 18, 2024

Костін назвав кількість жертв російського полону

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.

Про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону .

Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів. Поширити

Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.

Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.

Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.