У в’язницях РФ стратили понад 100 українських полонених — ОГП
Категорія
Україна
Дата публікації

У в’язницях РФ стратили понад 100 українських полонених — ОГП

Військовополонені українці
Джерело:  Укрінформ

Слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС) у співпраці з українськими колегами розслідують факти тортур та нелюдського поводження з українськими військовополоненими у місцях їх утримання на території Росії.

Головні тези:

  • Розслідування МКС та української прокуратури підтверджують факти насильства та злочинів, які були вчинені у російських в'язницях по відношенню до українських військових.
  • Керівник Департаменту війни ОГП Юрій Бєлоусов заявив, що розслідування військових злочинів РФ є пріоритетним завданням.
  • Воєнні злочини РФ не є випадковими інцидентами, а частиною стратегії російського режиму.

РФ стратила у своїх в’язницях 110 українських військових

Катування українських полонених у російських в’язницях стають системними і свідчать про те, що це невід’ємна складова політики РФ. Про це повідомив очільник Департаменту війни Офісу генпрокурора України, колишній правозахисник Юрій Бєлоусов.

У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи потраплять у наші руки.

Юрій Бєлоусов

Юрій Бєлоусов

Очільник Департаменту війни ОГП

Також, за його словами, у місцях несвободи росіяни стратили понад 110 українських військових.

Розслідувати, дійсно, складно, бо ми не маємо доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати, що відбулося, навіть не маючи доступу — заявив Юрій Бєлоусов.

Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.

Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.

Злочин вчинено на Донеччині. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор

Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

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