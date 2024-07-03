У в’язницях РФ стратили понад 100 українських полонених — ОГП

Слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС) у співпраці з українськими колегами розслідують факти тортур та нелюдського поводження з українськими військовополоненими у місцях їх утримання на території Росії.
Головні тези:
- Розслідування МКС та української прокуратури підтверджують факти насильства та злочинів, які були вчинені у російських в'язницях по відношенню до українських військових.
- Керівник Департаменту війни ОГП Юрій Бєлоусов заявив, що розслідування військових злочинів РФ є пріоритетним завданням.
- Воєнні злочини РФ не є випадковими інцидентами, а частиною стратегії російського режиму.
РФ стратила у своїх в’язницях 110 українських військових
Катування українських полонених у російських в’язницях стають системними і свідчать про те, що це невід’ємна складова політики РФ. Про це повідомив очільник Департаменту війни Офісу генпрокурора України, колишній правозахисник Юрій Бєлоусов.
Також, за його словами, у місцях несвободи росіяни стратили понад 110 українських військових.
Командири РФ наказали обезголовити бійця ЗСУ на Донеччині — Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про свавілля російських командирів, які наказали обезголовити українського воїна на Донеччині.
Генпрокуратура отримала інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення.
Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
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