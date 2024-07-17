Украина освободила из российского плена 95 военных — фото

95 украинских военных вернулись из плена России

На этот раз 95 находившихся в российском плену украинцев вернулись домой.

Бывшие украинские военнопленные, находившиеся в РФ

Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Владимир Зеленский Президент Украины

Бывшие украинские военнопленные, находившиеся в РФ

Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех, — заверил Зеленский. Поделиться

Подробности обмена военнопленными 17 июля

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил об освобождении из вражеского плена еще 95 украинских военнослужащих.

Среди них 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», который добровольно согласился на вертолете лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территории обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз — мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать — защитники «Азовстали»), 41 воевал на донецком направлении, по девять — на луганском и запорожском, по трое — на херсонском и харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТРО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местного общества попал в плен к российским военнослужащим-бурятам. Поделиться

Многие бойцы, которые возвращаются, имеют последствия ранений и хронические заболевания и нуждаются в длительном лечении. Большинство из них находилось в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, считавшийся пропавшим без вести.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. В общей сложности из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405.

Обмен пленными между Украиной и РФ — первые подробности

31 мая Украина и Россия провели новый обмен пленными после продолжительной паузы. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, все это время он и его команда ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из российского плена.

И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле, — заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина помнит о каждом своем гражданине и гражданке, как до сих пор находятся в неволе.