Украина освободила из российского плена 95 военных — фото

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена украинских военных.
Главные тезисы
- Успешное освобождение 95 украинских военных из российского плена произошло 17 июля.
- Президент Украины выразил благодарность команде, занимающейся обменами пленными, и Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.
- Владимир Зеленский заверил о намерении продолжать поиски каждого украинца, который может находиться в плену России с целью их возвращения на родную землю.
95 украинских военных вернулись из плена России
На этот раз 95 находившихся в российском плену украинцев вернулись домой.
Подробности обмена военнопленными 17 июля
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил об освобождении из вражеского плена еще 95 украинских военнослужащих.
Среди них 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», который добровольно согласился на вертолете лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территории обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной громады.
Все освобожденные на этот раз — мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.
Многие бойцы, которые возвращаются, имеют последствия ранений и хронические заболевания и нуждаются в длительном лечении. Большинство из них находилось в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, считавшийся пропавшим без вести.
С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. В общей сложности из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405.
Обмен пленными между Украиной и РФ — первые подробности
31 мая Украина и Россия провели новый обмен пленными после продолжительной паузы. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
По словам президента, все это время он и его команда ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из российского плена.
И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле, — заявил Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина помнит о каждом своем гражданине и гражданке, как до сих пор находятся в неволе.
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