Украинские военные имеют тяжелые проблемы со здоровьем после плена в России — ГУР

Некоторые украинские защитники, которых удалось вернуть на Родину 17 июля, находятся в истощенном состоянии, имеют проблемы с весом, онкозаболевание, один из них болен туберкулезом.
Главные тезисы
- Украинские защитники, вернувшиеся из плена России, нуждаются в длительной реабилитации из-за различных здоровенных проблем.
- Обмен пленными между Украиной и Россией является сложным и требует посредничества для достижения результата.
- Украинские власти активно работают над возвращением всех защитников на Родину.
- Помощь украинским военным, столкнувшимся с проблемами здоровья после плена, включает длительный процесс лечения и реабилитации.
В каком состоянии украинские защитники по возвращении из плена РФ
Как проинформировал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, вернувшиеся 17 июля военные находятся в разном состоянии.
Отвечая на вопрос, как этот обмен был сложным, представитель ГУР сказал, что легких обменов не бывает.
Он сказал, что украинские власти не ждут подтверждения от МККК относительно пребывания того или иного лица в плену.
Отвечая на вопрос относительно отношения РФ к своим гражданам, попавшим в украинский плен, представитель ГУР констатировал, что поскольку Украина — свободное демократическое европейское государство, то, безусловно, цена человеческой жизни для нее значительно выше, чем цена жизни для РФ, что видно по многих факторах.
Украина 17 июля освободила из российского плена 95 военных
Украина произвела обмен пленными с Россией. Домой вернули еще 95 украинцев. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.
Среди уволенных — 49 воинов ВСУ, в том числе и участник «воздушного моста», который добровольно полетел вертолетом на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям.
Также из плена освободили двух военных Воздушных сил, 21 нацгвардейца, десять военных моряков, семерых терроборонцев, пять пограничников, двух работников Государственной специальной службы транспорта и одного защитника по добровольческому формированию территориальной общины.
Все уволены на этот раз мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.
Среди освобожденных из плена — 23 человека защищали Мариуполь, из них тринадцать — защитники «Азовстали», 41 военный воевал на Донецком направлении, девять — на Луганском, столько же — на Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском.
Один из освобожденных моряков на момент начала полномасштабного российского вторжения был в Киевской области и сразу присоединился к защите своего поселка в составе Макаровской территориальной обороны. Пока оказывал гуманитарную помощь местным, попал в плен к российским военнослужащим-буряткам.
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