Украинские военные имеют тяжелые проблемы со здоровьем после плена в России — ГУР

Некоторые украинские защитники, которых удалось вернуть на Родину 17 июля, находятся в истощенном состоянии, имеют проблемы с весом, онкозаболевание, один из них болен туберкулезом.

В каком состоянии украинские защитники по возвращении из плена РФ

Как проинформировал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, вернувшиеся 17 июля военные находятся в разном состоянии.

К сожалению, снова есть те, что в очень изможденном состоянии, есть с проблемами с весом. Есть один больной защитник онкозаболеванием, есть больной туберкулезом, есть осложнения после ранения, которые неправильно лечились. Каждому сейчас оказывается необходимая помощь, и будет длительный процесс реабилитации и восстановления и постизоляционного сопровождения, в том числе и общения с нашими стражами порядка, чтобы узнать все обстоятельства пребывания в плену наших защитников. Каждое правонарушение фиксируется и доносится до международных инстанций, — рассказал Юсов. Поделиться

Отвечая на вопрос, как этот обмен был сложным, представитель ГУР сказал, что легких обменов не бывает.

Мы имеем дело с государством-агрессором — РФ, ведущим геноцидную войну против Украины и украинцев. И она часто пренебрегает гуманитарным правом, Женевскими конвенциями или трактует их на какой-нибудь собственный лад. Но работа идет, и результаты видит вся страна. На этот раз мы снова благодарим ОАЭ за посредничество и содействие, за то, что сегодня обмен состоялся, — проинформировал Юсов. Поделиться

Он сказал, что украинские власти не ждут подтверждения от МККК относительно пребывания того или иного лица в плену.

Если у нас есть твердое убеждение и доказательства, что человек находится в русском плену и жив, начинается процесс работы над его возвращением. Динамика — вещь изменчивая. Бывают перерывы в обменах, но даже когда проходит перерыв, работа над этим не останавливается, — заверил представитель военной разведки. Поделиться

Отвечая на вопрос относительно отношения РФ к своим гражданам, попавшим в украинский плен, представитель ГУР констатировал, что поскольку Украина — свободное демократическое европейское государство, то, безусловно, цена человеческой жизни для нее значительно выше, чем цена жизни для РФ, что видно по многих факторах.

Многие семьи еще ожидают возвращения своих родных и близких. Эта работа обязательно будет продолжаться. Мы не можем сейчас много деталей раскрывать, но переговорная группа работает даже тогда, когда публично кажется, что паузы затянулись, что ничего не будет происходить. Тем не менее, будет. В дальнейшем будут возвращаться наши защитники и защитницы, пока не вернется последний пленник домой. Андрей Юсов Представитель ГУР

Украина 17 июля освободила из российского плена 95 военных

Украина произвела обмен пленными с Россией. Домой вернули еще 95 украинцев. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Среди уволенных — 49 воинов ВСУ, в том числе и участник «воздушного моста», который добровольно полетел вертолетом на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям.

Также из плена освободили двух военных Воздушных сил, 21 нацгвардейца, десять военных моряков, семерых терроборонцев, пять пограничников, двух работников Государственной специальной службы транспорта и одного защитника по добровольческому формированию территориальной общины.

Все уволены на этот раз мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Среди освобожденных из плена — 23 человека защищали Мариуполь, из них тринадцать — защитники «Азовстали», 41 военный воевал на Донецком направлении, девять — на Луганском, столько же — на Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала полномасштабного российского вторжения был в Киевской области и сразу присоединился к защите своего поселка в составе Макаровской территориальной обороны. Пока оказывал гуманитарную помощь местным, попал в плен к российским военнослужащим-буряткам.