Українські військові мають важкі проблеми зі здоровʼям після полону в Росії — ГУР

Деякі українські оборонці, яких вдалося повернути на Батьківщину 17 липня, перебувають у виснаженому стані, мають проблеми з вагою, онкозахворювання, один з них хворий на туберкульоз.
Головні тези:
- Робота над обміном полоненими вимагає великих зусиль через дії держави-агресора — Росії, яка порушує міжнародне гуманітарне право.
- 69 військових різних частин Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники були звільнені з російського полону, включаючи учасників оборони Маріуполя та інших регіонів.
- Україна продовжує роботу над поверненням всіх своїх захисників та захисниць, поки не повернеться останній полонений додому.
- Ціна людського життя для України значно вища, ніж для Росії, що відображається у рішеннях та діях української влади щодо обміну полоненими та реабілітації військових.
В якому стані українські захисники після повернення з полону РФ
Як поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, військові, які повернулися 17 липня, перебувають у різному стані.
Відповідаючи на питання, наскільки цей обмін був складним, представник ГУР сказав, що легких обмінів не буває.
Він сказав, що українська влада не чекає підтвердження від МКЧХ щодо перебування тієї чи іншої особи у полоні.
Відповідаючи на питання щодо ставлення РФ до своїх громадян, які потрапили в український полон, представник ГУР констатував, що оскільки Україна — вільна демократична європейська держава, то, безумовно, ціна людського життя для неї значно вища, ніж ціна життя для РФ, що видно по багатьох факторах.
Україна 17 липня звільнила з російського полону 95 військових
Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.
Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам.
Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.
Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.
Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.
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