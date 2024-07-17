Українські військові мають важкі проблеми зі здоровʼям після полону в Росії — ГУР

Деякі українські оборонці, яких вдалося повернути на Батьківщину 17 липня, перебувають у виснаженому стані, мають проблеми з вагою, онкозахворювання, один з них хворий на туберкульоз.

В якому стані українські захисники після повернення з полону РФ

Як поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, військові, які повернулися 17 липня, перебувають у різному стані.

На жаль, знову є ті, що у дуже виснаженому стані, є із проблемами з вагою. Є один хворий захисник на онкозахворювання, є хворий на туберкульоз, є ускладнення після поранення, які неправильно лікувалися. Кожному зараз надається необхідна допомога, і буде тривалий процес реабілітації та відновлення і постізоляційного супроводу, у тому числі і спілкування з нашими правоохоронцями, щоб дізнатися всі обставини перебування у полоні наших захисників. Кожне правопорушення фіксується і доноситься до міжнародних інстанцій, — розповів Юсов. Поширити

Відповідаючи на питання, наскільки цей обмін був складним, представник ГУР сказав, що легких обмінів не буває.

Ми маємо справу з державою-агресором — РФ, яка веде геноцидну війну проти України і українців. І вона часто нехтує гуманітарним правом, Женевськими конвенціями або трактує їх на якийсь власний лад. Але робота триває, і результати бачить вся країна. Цього разу ми знову дякуємо ОАЕ за посередництво і сприяння, за те, що сьогодні обмін відбувся, — поінформував Юсов. Поширити

Він сказав, що українська влада не чекає підтвердження від МКЧХ щодо перебування тієї чи іншої особи у полоні.

Якщо у нас є тверде переконання і докази, що людина знаходиться у російському полоні і жива, починається процес роботи над її поверненням. Динаміка — річ мінлива. Бувають перерви у обмінах, але навіть коли відбувається перерва, робота над цим не зупиняється, — запевнив представник воєнної розвідки. Поширити

Відповідаючи на питання щодо ставлення РФ до своїх громадян, які потрапили в український полон, представник ГУР констатував, що оскільки Україна — вільна демократична європейська держава, то, безумовно, ціна людського життя для неї значно вища, ніж ціна життя для РФ, що видно по багатьох факторах.

Багато родин іще очікують на повернення своїх рідних і близьких. Ця робота обов’язково буде продовжуватися. Ми не можемо зараз багато деталей розкривати, але переговорна група працює — навіть тоді, коли публічно здається, що паузи затягнулися, що нічого не буде відбуватися. Тим не менш, буде. Надалі будуть повертатися наші захисники і захисниці, поки не повернеться останній полонений додому. Андрій Юсов Представник ГУР

Україна 17 липня звільнила з російського полону 95 військових

Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам.

Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.

Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.