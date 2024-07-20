Втеча Максима Бобилаєва з лікарні після повернення з полону РФ є фейком

Інформація про те, що Максим Бобилєв, якого по обміну 17 липня повернули з полону, нібито втік з лікарні є фейковою. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у секторі безпеки та оборони.

Максим Бобилєв, якого нещодавно повернули з полону, не тікав з лікарні

Як повідомили Online.UA власні джерела у секторі безпеки та оборони, інформація щодо втечі не відповідає дійсності.

Наразі проходять постізоляційні заходи, працюють правоохоронні органи, і ця робота, як зазначили джерела, не завжди відбувається в одному місці.

Особам, які некомпетентні в питаннях постізоляційного супроводу та питаннях роботи правоохоронних органів в контексті захисту прав військовополонених, прохання утриматися від коментарів та оціночних суджень, які можуть бути використані ворожою пропагандою в цілях боротьбі проти українського Сектора безпеки та оборони. Навмисне та свідоме поширення цієї інформації може розглядатися як свідоме поширення дезінформації — окремо наголосили власні джерела у секторі безпеки та оборони. Поширити

Зазначимо, що увага саме до цього полоненого виникла через підозри в нібито співпраці з окупантами, через заяву колишнього військовополоненого Віктора “Лелеки” Лахна, що Бобилєв нібито працював на адміністрацію ізолятора, в якому тримали й катували полонених.

Україна 17 липня звільнила з російського полону 95 військових

Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам.

Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.

Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.