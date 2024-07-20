Убийство Фарион. ЦПИ опроверг фейк по поводу предполагаемого подозреваемого

20 июля сетью начали распространять фото вероятного убийцы украинского языковеда Ирины Фарион. Однако данная информация оказалась ложной.
Сетью распространяется фейковое фото "убийцы" Фарион
Как отмечается, сетью распространяется фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сообщается, что подозреваемый якобы 21-летний житель Львовщины.
Верифицировав эту информацию в Национальной полиции, Центр сообщает, что она не соответствует действительности.
Убийство Ирины Фарион — последние подробности
Вечером 19 июля во Львове покушались на известное языковед и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.
Женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу около 20:00. По словам врачей, у нее было открыто проникающее огнестрельное ранение головы.
Какое-то время Ирина Фарион находилась в критическом состоянии. У нее была глубокая мозговая кома.
Кроме того, указано, что она была на искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию первичной хирургической обработки раны головы.
Около 23:30 19 июля Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что Ирина Фарион скончалась в больнице.
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