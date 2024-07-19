Ирина Фарион скончалась в реанимации больницы
Категория
Украина
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Ирина Фарион скончалась в реанимации больницы

Фарион
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Источник:  online.ua

После совершенного на нее покушения Ирина Фарион скончалась от огнестрельного ранения в голову в реанимации львовской больницы поздно вечером 19 июля.

Главные тезисы

  • Ирина Фарион скончалась от огнестрельного ранения в голову в реанимации львовской больницы 19 июля.
  • После покушения медицинский персонал боролся за жизнь Ирины Фарион, но не смог спасти ее.
  • Поиски нападающего, совершившего покушение на Ирину Фарион, все еще продолжаются.

Фарион скончалась в больнице

Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны, — сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Поиски нападающего еще продолжаются.

Ирина Фарион находится в реанимации львовской больницы

Ранее сообщалось, что пациентку в критическом состоянии доставили в больницу 19 июля около 20 часов. У нее было открыто проникающее огнестрельное ранение головы.

Фарион находилась в критическом состоянии. У нее глубокая мозговая кома.

Пациентка на искусственной вентиляции легких, по состоянию на сегодняшний день ей провели операцию первичной хирургической обработки раны головы. Лечение продолжается. Врачи делают все, чтобы спасти Ирине Фарион жизнь, — сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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