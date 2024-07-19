Ирина Фарион скончалась в реанимации больницы

После совершенного на нее покушения Ирина Фарион скончалась от огнестрельного ранения в голову в реанимации львовской больницы поздно вечером 19 июля.
Главные тезисы
- Ирина Фарион скончалась от огнестрельного ранения в голову в реанимации львовской больницы 19 июля.
- После покушения медицинский персонал боролся за жизнь Ирины Фарион, но не смог спасти ее.
- Поиски нападающего, совершившего покушение на Ирину Фарион, все еще продолжаются.
Фарион скончалась в больнице
Поиски нападающего еще продолжаются.
Ирина Фарион находится в реанимации львовской больницы
Ранее сообщалось, что пациентку в критическом состоянии доставили в больницу 19 июля около 20 часов. У нее было открыто проникающее огнестрельное ранение головы.
Фарион находилась в критическом состоянии. У нее глубокая мозговая кома.
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