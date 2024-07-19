Ирина Фарион скончалась в реанимации больницы

Пациентка на искусственной вентиляции легких, по состоянию на сегодняшний день ей провели операцию первичной хирургической обработки раны головы. Лечение продолжается. Врачи делают все, чтобы спасти Ирине Фарион жизнь, — сообщили в Первом медицинском объединении Львова.