Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион — депутат Зинкевич

Вечером 19 июля во Львове стреляли в известного языковеда Ирину Фарион.

Во Львове совершено покушение на Фарион

О покушении на убийство первым сообщил львовский депутат Игорь Зинкевич.

Сообщается, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива. Поделиться

Позже депутат уточнил, что Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице. А нападавшего видели соседи, мужчина был с оружием без глушителя и в перчатках.

Львовские издания публикуют фото, на котором женщину после покушения на “скорой” отправляют в больницу.

Женщину после покушения на “скорой” отправляют в больницу.

Львовская полиция прокомментировала попытку покушения на Фарион

Во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля — проводится специальная полицейская операция для его задержания

Раненая госпитализирована — сейчас медики спасают ей жизнь.

19 июля в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую. Поделиться

Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка.

Ирина Фарион: что известно

Ирина Фарион — украинский языковед, педагогиня, политический и общественный деятель.

Членкиня Политсовета ВО «Свобода», народный депутат Украины VII созыва (2012—2014), председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию. Доктор филологических наук, профессор НУ «Львовская политехника».

Известна своими неоднозначными заявлениями по поводу русскоязычных украинцев.