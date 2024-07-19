Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион — депутат Зинкевич
Категория
Украина
Дата публикации

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион — депутат Зинкевич

Фарион
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Источник:  online.ua

Вечером 19 июля во Львове стреляли в известного языковеда Ирину Фарион.

Главные тезисы

  • Во Львове совершено покушение на известного языковеда и политика Ирину Фарион.
  • Львовская полиция начала специальную операцию по задержанию нападавшего.
  • Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице после стрельбы.
  • Правоохранители принимают все меры для задержания злоумышленника и расследования преступления.
  • Ирина Фарион известна своими активными позициями и неоднозначными заявлениями в политике и общественной жизни.

Во Львове совершено покушение на Фарион

О покушении на убийство первым сообщил львовский депутат Игорь Зинкевич.

Сообщается, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива.

Позже депутат уточнил, что Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице. А нападавшего видели соседи, мужчина был с оружием без глушителя и в перчатках.

Львовские издания публикуют фото, на котором женщину после покушения на “скорой” отправляют в больницу.

Женщину после покушения на “скорой” отправляют в больницу.

Львовская полиция прокомментировала попытку покушения на Фарион

Во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля — проводится специальная полицейская операция для его задержания

Раненая госпитализирована — сейчас медики спасают ей жизнь.

19 июля в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую.

Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка.

Ирина Фарион: что известно

Ирина Фарион — украинский языковед, педагогиня, политический и общественный деятель.

Членкиня Политсовета ВО «Свобода», народный депутат Украины VII созыва (2012—2014), председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию. Доктор филологических наук, профессор НУ «Львовская политехника».

Известна своими неоднозначными заявлениями по поводу русскоязычных украинцев.

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