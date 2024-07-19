Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион — депутат Зинкевич

Вечером 19 июля во Львове стреляли в известного языковеда Ирину Фарион.
Главные тезисы
- Во Львове совершено покушение на известного языковеда и политика Ирину Фарион.
- Львовская полиция начала специальную операцию по задержанию нападавшего.
- Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице после стрельбы.
- Правоохранители принимают все меры для задержания злоумышленника и расследования преступления.
- Ирина Фарион известна своими активными позициями и неоднозначными заявлениями в политике и общественной жизни.
Во Львове совершено покушение на Фарион
О покушении на убийство первым сообщил львовский депутат Игорь Зинкевич.
Позже депутат уточнил, что Фарион находится в тяжелом состоянии в больнице. А нападавшего видели соседи, мужчина был с оружием без глушителя и в перчатках.
Львовские издания публикуют фото, на котором женщину после покушения на “скорой” отправляют в больницу.
Львовская полиция прокомментировала попытку покушения на Фарион
Во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля — проводится специальная полицейская операция для его задержания
Раненая госпитализирована — сейчас медики спасают ей жизнь.
Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.
Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка.
Ирина Фарион: что известно
Ирина Фарион — украинский языковед, педагогиня, политический и общественный деятель.
Членкиня Политсовета ВО «Свобода», народный депутат Украины VII созыва (2012—2014), председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию. Доктор филологических наук, профессор НУ «Львовская политехника».
Известна своими неоднозначными заявлениями по поводу русскоязычных украинцев.
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