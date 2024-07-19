У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон — депутат Зінкевич

Ввечері 19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю Ірину Фаріон.
Головні тези:
- У Львові сталася спроба вбивства відомої мовознавиці та політичної діячки Ірини Фаріон.
- Львівська поліція розпочала спеціальну операцію затримання нападника, який вчинив стрілянину.
- Ірина Фаріон відома своїми активними позиціями та неоднозначними заявами у політичному та громадському житті.
- Правоохоронці роблять все можливе для затримання зловмисника та розслідування цього тяжкого злочину.
У Львові скоєно замах на Фаріон
Про замах на вбивство першим повідомив львівський депутат Ігор Зінкевич.
Пізніше депутат уточнив, що Фаріон у важкому стані у лікарні. А нападника бачили сусіди, чоловік був зі зброєю без глушника та у рукавичках.
Львівські видання публікують фото, на якому жінку після замаху на “швидкій” відправляють до лікарні.
Львівська поліція прокоментувала спробу замаху на Фаріон
У Львові зловмисник стріляв у громадську діячку — проводиться спеціальна поліцейська операція для його затримання
Поранену госпіталізовано — зараз медики рятують їй життя.
Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.
У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.
Ірина Фаріон: що відомо
Ірина Фаріон — українська мовознавиця, педагогиня, політична і громадська діячка.
Членкиня Політради ВО «Свобода», народна депутатка України VII скликання (2012—2014), голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Докторка філологічних наук, професорка НУ «Львівська політехніка».
Відома своїми неоднозначними заявами щодо російськомовних українців.
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