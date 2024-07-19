У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон — депутат Зінкевич

Ввечері 19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю Ірину Фаріон.

У Львові скоєно замах на Фаріон

Про замах на вбивство першим повідомив львівський депутат Ігор Зінкевич.

Повідомляють, що на вулиці Масарика підстрелили жінку. За інформацією, це мовознавиця Ірина Фаріон. Жінка жива. Поширити

Пізніше депутат уточнив, що Фаріон у важкому стані у лікарні. А нападника бачили сусіди, чоловік був зі зброєю без глушника та у рукавичках.

Львівські видання публікують фото, на якому жінку після замаху на “швидкій” відправляють до лікарні.

Жінку після замаху відправляють до лікарні

Львівська поліція прокоментувала спробу замаху на Фаріон

У Львові зловмисник стріляв у громадську діячку — проводиться спеціальна поліцейська операція для його затримання

Поранену госпіталізовано — зараз медики рятують їй життя.

19 липня о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Поширити

Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

Ірина Фаріон: що відомо

Ірина Фаріон — українська мовознавиця, педагогиня, політична і громадська діячка.

Членкиня Політради ВО «Свобода», народна депутатка України VII скликання (2012—2014), голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Докторка філологічних наук, професорка НУ «Львівська політехніка».

Відома своїми неоднозначними заявами щодо російськомовних українців.