Зеленский отреагировал на попытку покушения на Ирину Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что покушение на убийство во Львове было совершено вечером 19 июля на языковед и политику Ирину Фарион.

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления. Поделиться

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность. Владимир Зеленский Президент Украины

Нападение на Фарион квалифицировано как умышленное убийство

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние пострадавшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах. Поделиться

Если у вас есть информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщайте полиции. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены

Покушение на Фарион: что известно

Вечером 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице Святого Пантелеймона.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что покушение было совершено на Ирину Фарион.