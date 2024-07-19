Зеленский отреагировал на попытку покушения на Ирину Фарион
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на попытку покушения на Ирину Фарион

Владимир Зеленский
Фарион
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что покушение на убийство во Львове было совершено вечером 19 июля на языковед и политику Ирину Фарион.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский требует раскрытия покушения на Ирину Фарион и осуждает насилие в адрес языковеда и политика.
  • Покушение на известного языковеда квалифицировано как умышленное убийство, врачи борются за жизнь Ирины Фарион в больнице.
  • Полиция и другие службы активно работают над расследованием, собирая показания и проверяя данные с камер видеонаблюдения.
  • Министр внутренних дел и руководитель СБУ оперативно реагируют на ситуацию, задействуя все необходимые силы для установления обстоятельств нападения.
  • Покушение на Ирину Фарион произошло вечером 19 июля во Львове, женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы Святого Пантелеймона.

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления.

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Нападение на Фарион квалифицировано как умышленное убийство

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние пострадавшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах.

Если у вас есть информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщайте полиции. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены

Покушение на Фарион: что известно

Вечером 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице Святого Пантелеймона.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что покушение было совершено на Ирину Фарион.

К сожалению, это верно. Во Львове покушались на языковед и политику Ирину Фарион. По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она находится в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь.

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