Зеленський відреагував на спробу замаху на Ірину Фаріон

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що замах на вбивство у Львові було скоєно ввечері 19 липня на мовознавицю і політикиню Ірину Фаріон.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський реагує на замах на Ірину Фаріон і вимагає розкриття цього злочину.
- Замах на відому мовознавицю та політичну діячку кваліфіковано як навмисне вбивство.
- Лікарі борються за життя Ірини Фаріон, яка перебуває у важкому стані у лікарні.
- Поліція та інші служби активно працюють над розслідуванням, збираючи свідчення та перевіряючи дані з камер відеоспостереження.
- У разі наявності будь-якої інформації про замах на Ірину Фаріон, прохання повідомляти правоохоронні органи для ефективного розслідування справи.
Зеленський відреагував на замах на Фаріон
Напад на Фаріон кваліфіковано як навмисне вбивство
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені
Замах на Фаріон: що відомо
Ввечері 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Жінка у важкому стані знаходиться у лікарні Святого Пантелеймона.
Керівник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що замах було вчинено на Ірину Фаріон.
На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-