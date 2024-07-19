Зеленський відреагував на спробу замаху на Ірину Фаріон

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що замах на вбивство у Львові було скоєно ввечері 19 липня на мовознавицю і політикиню Ірину Фаріон.

Зеленський відреагував на замах на Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Поширити

Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність. Володимир Зеленський Президент України

Напад на Фаріон кваліфіковано як навмисне вбивство

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини. Поширити

Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені

Замах на Фаріон: що відомо

Ввечері 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Жінка у важкому стані знаходиться у лікарні Святого Пантелеймона.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що замах було вчинено на Ірину Фаріон.