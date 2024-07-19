Ірина Фаріон померла в реанімації лікарні

Після скоєного на неї замаху Ірина Фаріон померла від вогнепального поранення в голову у реанімації львівської лікарні пізно ввечері 19 липня.
Головні тези:
- Трагічна загибель Ірини Фаріон в реанімації лікарні Львова викликала шок та сум серед громадськості.
- Пацієнтку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням голови і станом мозкової комі.
- Медичний персонал намагався врятувати життя Фаріон.
Фаріон померла у лікарні
Пошуки нападника ще тривають.
Ірина Фаріон знаходиться у реанімації львівської лікарні
Раніше повідомлялося, що пацієнтку у критичному стані доставили у лікарню 19 липня близько 20 години. В неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.
Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї глибока мозкова кома.
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