Ірина Фаріон померла в реанімації лікарні

Після скоєного на неї замаху Ірина Фаріон померла від вогнепального поранення в голову у реанімації львівської лікарні пізно ввечері 19 липня.

Фаріон померла у лікарні

Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни, — повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Поширити

Пошуки нападника ще тривають.

Ірина Фаріон знаходиться у реанімації львівської лікарні

Раніше повідомлялося, що пацієнтку у критичному стані доставили у лікарню 19 липня близько 20 години. В неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї глибока мозкова кома.