Ірина Фаріон померла в реанімації лікарні
Категорія
Україна
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Ірина Фаріон померла в реанімації лікарні

Фаріон
Джерело:  online.ua

Після скоєного на неї замаху Ірина Фаріон померла від вогнепального поранення в голову у реанімації львівської лікарні пізно ввечері 19 липня.

Головні тези:

  • Трагічна загибель Ірини Фаріон в реанімації лікарні Львова викликала шок та сум серед громадськості.
  • Пацієнтку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням голови і станом мозкової комі.
  • Медичний персонал намагався врятувати життя Фаріон.

Фаріон померла у лікарні

Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни, — повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Пошуки нападника ще тривають.

Ірина Фаріон знаходиться у реанімації львівської лікарні

Раніше повідомлялося, що пацієнтку у критичному стані доставили у лікарню 19 липня близько 20 години. В неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї глибока мозкова кома.

Пацієнтка на штучній вентиляції легень, станом на зараз їй провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови. Лікування продовжується. Лікарі роблять все, щоб врятувати Ірині Фаріон життя, — повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

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