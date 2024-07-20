Убийство Фарион — появилась первая реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что утром 20 июля получил новые доклады относительно убийства языковеда и политического деятеля Ирины Фарион.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил, что рассматриваются все версии, включая и ту, что ведет в Россию.
- Врачи долго боролись за жизнь Ирины Фарион после покушения во Львове, но не смогли ее спасти.
- Президент выразил соболезнования родным и близким Ирины Фарион и подчеркнул, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины задействованы в поисках убийцы.
Как Зеленский прокомментировал убийство Ирины Фарион
По словам главы государства, утром он получил новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по поводу расследования убийства политического деятеля.
Кроме того, указано, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов.
Владимир Зеленский добавил, что рассматриваются все версии, включая и ту, что ведет в Россию.
Глава государства также поблагодарил каждого, кто помогает расследованию.
Убийство Ирины Фарион — последние подробности
Вечером 19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на языковеда и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.
Женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу около 20:00.
По словам врачей, у нее было открытое проникающее огнестрельное ранение головы.
Какое-то время Ирина Фарион находилась в критическом состоянии. У нее была глубокая мозговая кома.
Кроме того, указано, что она была на искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию первичной хирургической обработки раны головы.
Около 23:30 19 июля Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что Ирина Фарион умерла в больнице.
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