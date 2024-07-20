Убийство Фарион — появилась первая реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что утром 20 июля получил новые доклады относительно убийства языковеда и политического деятеля Ирины Фарион.

Как Зеленский прокомментировал убийство Ирины Фарион

По словам главы государства, утром он получил новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по поводу расследования убийства политического деятеля.

Кроме того, указано, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов.

Владимир Зеленский добавил, что рассматриваются все версии, включая и ту, что ведет в Россию.

Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ по поиску преступника. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте во Львове. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также поблагодарил каждого, кто помогает расследованию.

Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Убийство Ирины Фарион — последние подробности

Вечером 19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на языковеда и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика.

Женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу около 20:00.

По словам врачей, у нее было открытое проникающее огнестрельное ранение головы.

Какое-то время Ирина Фарион находилась в критическом состоянии. У нее была глубокая мозговая кома.

Кроме того, указано, что она была на искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию первичной хирургической обработки раны головы.

Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на нее. Поделиться

Около 23:30 19 июля Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что Ирина Фарион умерла в больнице.