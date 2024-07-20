Вбивство Фаріон — з'явилася перша реакція Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство Фаріон — з'явилася перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства мовознавиці та політичної діячки Ірини Фаріон.

Головні тези:

  • Зеленський підтвердив, що розглядаються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
  • Лікарі довго боролися за життя Ірини Фаріон після замаху на її життя в Львові, проте не змогли її врятувати.
  • Президент висловив співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон та підкреслив, що всі необхідні сили Національної поліції України та Служби безпеки України задіяні в пошуках вбивці.

Як Зеленський прокоментував вбивство Ірини Фаріон

За словами глави держави, зранку він отримав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства політичної діячки.

Окрім того, вказано, що наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів.

Володимир Зеленський додав, що розглядаються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також подякував кожному, хто допомагає розслідуванню.

Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон, — додав Володимир Зеленський.

Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці

Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.

Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00.

За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.

Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

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