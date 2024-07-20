Вбивство Фаріон. ЦПД спростував фейк щодо ймовірного підозрюваного
Категорія
Україна
Дата публікації

Вбивство Фаріон. ЦПД спростував фейк щодо ймовірного підозрюваного

Центр протидії дезінформації
Вбивство Фаріон. ЦПД спростував фейк щодо ймовірного підозрюваного

20 липня мережею почали ширити фото імовірного вбивці української мовознавиці Ірини Фаріон. Однак дана інформація виявилась неправдивою.

Головні тези:

 

  • Замах на відому мовознавицю стався у Львові 19 липня, вона пізніше померла у лікарні.
  • Лікарі боролися за життя Ірини Фаріон, яка була у критичному стані після отримання вогнепального поранення голови.
  • Президент та високопосадовці України оперативно реагували на подію, перш за все сталося порушення Закону України “Про захист прав людини під час розслідування злочинів”.
  • Громадяни закликають довіряти тільки достовірним джерелам інформації у таких складних ситуаціях.

Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон

Як зазначається, мережею шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.

Верифікувавши цю інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину. Довіряте лише джерелам верифікованої інформації!, — закликають українців в ЦПД.

Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці

Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.

Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00. За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.

Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на спробу замаху на Ірину Фаріон
Володимир Зеленський
Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ірина Фаріон померла в реанімації лікарні
Фаріон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вбивство Фаріон — з'явилася перша реакція Зеленського
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?