Вбивство Фаріон. ЦПД спростував фейк щодо ймовірного підозрюваного

Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон

Як зазначається, мережею шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.

Верифікувавши цю інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину. Довіряте лише джерелам верифікованої інформації!, — закликають українців в ЦПД. Поширити

Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці

Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.

Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00. За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.

Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.

Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї. Поширити

Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.