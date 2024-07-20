Вбивство Фаріон. ЦПД спростував фейк щодо ймовірного підозрюваного

20 липня мережею почали ширити фото імовірного вбивці української мовознавиці Ірини Фаріон. Однак дана інформація виявилась неправдивою.
Головні тези:
- Замах на відому мовознавицю стався у Львові 19 липня, вона пізніше померла у лікарні.
- Лікарі боролися за життя Ірини Фаріон, яка була у критичному стані після отримання вогнепального поранення голови.
- Президент та високопосадовці України оперативно реагували на подію, перш за все сталося порушення Закону України “Про захист прав людини під час розслідування злочинів”.
- Громадяни закликають довіряти тільки достовірним джерелам інформації у таких складних ситуаціях.
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон
Як зазначається, мережею шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.
Верифікувавши цю інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності.
Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці
Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.
Жінку у критичному стані доставили у лікарню близько 20:00. За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.
Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.
Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.
Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.
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