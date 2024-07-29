За інформацією західних журналістів, наразі тільки 6 українських пілотів повністю завершили навчання на американських винищувачах F-16.

Що не так із термінами навчання українських пілотів на F-16 та передачею цих винищувачів Україні

У матеріалі видання підкреслюється, що цього року Україна отримає лише одну ескадрилью F-16, що приблизно складає 20 літаків.

За словами президента Володимира Зеленського та військового керівництва України, західні партнери надають Україні занадто мало сучасних винищувачів і занадто повільно, щоб це могло вплинути на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні.

Зазначається, що перші F-16, які Україна отримає від партнерів, зможуть діяти виключно в цілях оборони.

Ми не будемо використовувати винищувачі занадто близько до росіян через загрозу протиповітряної оборони, - пояснив один з українських високопосадовців. Поширити

Винищувач F-16

Видання зазначило, що, наприклад, російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber, що спеціалізується на авіації, вже поспішив заявити що з шістьма пілотами Україна зможе задіяти тільки 2 винищувачі одночасно, тому що "пілот не може працювати цілодобово".

Два пілоти - це максимум 10 бойових вильотів на день загалом. Для всієї України 10 вильотів F-16 - це ніщо, - заявляють російські пропагандисти. Поширити

Як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка в ефірі 24 каналу, Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, однак спочатку партнери передаватимуть лічені одиниці.

Однак, як зазначає аналітик, навіть незначна кількість цих літаків здатна буде суттєво впливати на хід війни.

Зокрема, Коваленко нагадав, що у червні 2022 року Україна отримала усього 4 РСЗВ HIMARS.

Проте правильне застосування цих чотирьох HIMARS на відповідному оперативно-тактичному рівні призвело до того, що російські окупаційні війська були змушені вже у жовтні втекти з правого берега Херсонщини, - підкреслює Коваленко. Поширити

За його словами, спочатку F-16 не прийматимуть участі у бойових задачах з прикриття сухопутних підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Однак вони зможуть протидіяти російським фронтовим бомбардувальникам Су-34.

Також надані літаки будуть завдавати "ювелірних" ударів там, "де де це буде максимально болісно для ворога".