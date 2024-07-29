В Україні розчаровані термінами підготовки пілотів та передачі винищувачів F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні розчаровані термінами підготовки пілотів та передачі винищувачів F-16

F-16
Джерело:  The Telegraph

За інформацією західних журналістів, наразі тільки 6 українських пілотів повністю завершили навчання на американських винищувачах F-16. 

Головні тези:

  • Українські пілоти стикаються з проблемами у навчанні на винищувачах F-16, лише 6 пілотів успішно завершили навчання.
  • Україні необхідно значно більше винищувачів F-16, проте партнери передають лічені одиниці.
  • Впровадження літаків F-16 може суттєво вплинути на хід війни, зокрема у протидії російським військам і бомбардувальникам.
  • Початково F-16 не будуть залучені до бойових завдань на лінії фронту, але матимуть можливість виконувати точкові удари по об'єктах ворога.
  • Дії винищувачів F-16 сприятимуть знищенню російської ППО великого радіусу дії і прискорять деякі важливі події на фронті.

Що не так із термінами навчання українських пілотів на F-16 та передачею цих винищувачів Україні

У матеріалі видання підкреслюється, що цього року Україна отримає лише одну ескадрилью F-16, що приблизно складає 20 літаків.

За словами президента Володимира Зеленського та військового керівництва України, західні партнери надають Україні занадто мало сучасних винищувачів і занадто повільно, щоб це могло вплинути на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні.

Зазначається, що перші F-16, які Україна отримає від партнерів, зможуть діяти виключно в цілях оборони.

Ми не будемо використовувати винищувачі занадто близько до росіян через загрозу протиповітряної оборони, - пояснив один з українських високопосадовців.

В Україні розчаровані термінами навчання українських пілотів на F-16
Винищувач F-16

Видання зазначило, що, наприклад, російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber, що спеціалізується на авіації, вже поспішив заявити що з шістьма пілотами Україна зможе задіяти тільки 2 винищувачі одночасно, тому що "пілот не може працювати цілодобово".

Два пілоти - це максимум 10 бойових вильотів на день загалом. Для всієї України 10 вильотів F-16 - це ніщо, - заявляють російські пропагандисти.

Як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка в ефірі 24 каналу, Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, однак спочатку партнери передаватимуть лічені одиниці.

Однак, як зазначає аналітик, навіть незначна кількість цих літаків здатна буде суттєво впливати на хід війни.

Зокрема, Коваленко нагадав, що у червні 2022 року Україна отримала усього 4 РСЗВ HIMARS.

Проте правильне застосування цих чотирьох HIMARS на відповідному оперативно-тактичному рівні призвело до того, що російські окупаційні війська були змушені вже у жовтні втекти з правого берега Херсонщини, - підкреслює Коваленко.

За його словами, спочатку F-16 не прийматимуть участі у бойових задачах з прикриття сухопутних підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Однак вони зможуть протидіяти російським фронтовим бомбардувальникам Су-34.

Також надані літаки будуть завдавати "ювелірних" ударів там, "де де це буде максимально болісно для ворога".

Там, де будуть завдаватися такі удари, вже не зможе повноцінно функціонувати російська ППО великого радіусу дії, зокрема, С-300 та С-400. Саме удари F-16, так само як свого часу HIMARS, прискорять деякі події, умови до яких зараз доволі успішно формуються, - пояснює аналітик.

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