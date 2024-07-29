За інформацією західних журналістів, наразі тільки 6 українських пілотів повністю завершили навчання на американських винищувачах F-16.
Головні тези:
- Українські пілоти стикаються з проблемами у навчанні на винищувачах F-16, лише 6 пілотів успішно завершили навчання.
- Україні необхідно значно більше винищувачів F-16, проте партнери передають лічені одиниці.
- Впровадження літаків F-16 може суттєво вплинути на хід війни, зокрема у протидії російським військам і бомбардувальникам.
- Початково F-16 не будуть залучені до бойових завдань на лінії фронту, але матимуть можливість виконувати точкові удари по об'єктах ворога.
- Дії винищувачів F-16 сприятимуть знищенню російської ППО великого радіусу дії і прискорять деякі важливі події на фронті.
Що не так із термінами навчання українських пілотів на F-16 та передачею цих винищувачів Україні
У матеріалі видання підкреслюється, що цього року Україна отримає лише одну ескадрилью F-16, що приблизно складає 20 літаків.
За словами президента Володимира Зеленського та військового керівництва України, західні партнери надають Україні занадто мало сучасних винищувачів і занадто повільно, щоб це могло вплинути на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні.
Зазначається, що перші F-16, які Україна отримає від партнерів, зможуть діяти виключно в цілях оборони.
Видання зазначило, що, наприклад, російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber, що спеціалізується на авіації, вже поспішив заявити що з шістьма пілотами Україна зможе задіяти тільки 2 винищувачі одночасно, тому що "пілот не може працювати цілодобово".
Як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті
За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка в ефірі 24 каналу, Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, однак спочатку партнери передаватимуть лічені одиниці.
Однак, як зазначає аналітик, навіть незначна кількість цих літаків здатна буде суттєво впливати на хід війни.
Зокрема, Коваленко нагадав, що у червні 2022 року Україна отримала усього 4 РСЗВ HIMARS.
За його словами, спочатку F-16 не прийматимуть участі у бойових задачах з прикриття сухопутних підрозділів ЗСУ на лінії фронту.
Однак вони зможуть протидіяти російським фронтовим бомбардувальникам Су-34.
Також надані літаки будуть завдавати "ювелірних" ударів там, "де де це буде максимально болісно для ворога".
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