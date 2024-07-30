Украина уже в этом году рассчитывает задействовать американские истребители F-16, однако в настоящее время ключевой проблемой является недостаточное количество обученных пилотов.
Главные тезисы
- Украина сможет использовать не более 10 истребителей F-16 из-за недостаточного количества обученных пилотов.
- F-16 поможет усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак.
- Стоимость эксплуатации F-16 в Украине зависит от количества самолетов и использованных ракет.
- Использование F-16 будет сопровождаться обучением лётного состава в США, Нидерландах и Дании.
- Стратегия использования F-16 в Украине включает в себя расширение зоны опасности для российских пилотов и жесткое сопротивление со стороны российской ПВО.
Что известно о перспективах использования Украиной F-16 в этом году
В материале издания подчеркивают, что из-за недостаточного количества подготовленных пилотов Украина не сможет использовать более 10 истребителей в этом году.
Отмечается, что Украина ожидает получения истребителей с мощными системами РЭБ и разнообразным вооружением вместе с западными системами ПВО, такими как Patriot, чтобы расширить зону опасности для российских пилотов.
Подчеркивается, что самолеты также усилят защиту украинских городов и критическую инфраструктуру от ракетных и беспилотных атак.
Официальные лица США сообщили, что планируют подготовить около 20 лётчиков в этом году. Учеба проходит в США, Нидерландах и Дании.
Командиры Воздушных сил заявляют, что обычно на один самолет выделяют не менее двух пилотов для отдыха и обучения.
Поэтому на боевые задачи смогут вылетать около 10 F-16, предоставленных Украине. Ограничительным фактором является недостаток обученного технического персонала для обслуживания истребителей.
Что известно о стоимости использования F-16 в Украине.
По словам авиационного эксперта Богдана Долинце в эфире КИЕВ24, количество самолетов F-16 влияет на стоимость их обслуживания.
По его словам, необходимо понимать, что час полета каждого самолета – это достаточно дорогое удовольствие.
Аналитик подчеркнул, что если в начале Украина будет использовать не более 10 F-16, то эта стоимость, таким образом, будет увеличиваться в 3-4 и более раза в час полета.
В то же время, с другой стороны, кроме самого полета также нужно понимать, что стоимость боеприпасов достаточно высока.
В то же время, заметил он, если говорить о более дешевых образцах ракет, например, АИМ-9 Sidewinder, которые, в частности, часто используются в качестве ракет для противовоздушной обороны, то дальность поражений таких ракет достигает до 22 км.
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