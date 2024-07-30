Сколько F-16 Украина сможет использовать уже в этом году — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько F-16 Украина сможет использовать уже в этом году — ответ аналитиков

F-16
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Источник:  The New York Times

Украина уже в этом году рассчитывает задействовать американские истребители F-16, однако в настоящее время ключевой проблемой является недостаточное количество обученных пилотов.

Главные тезисы

  • Украина сможет использовать не более 10 истребителей F-16 из-за недостаточного количества обученных пилотов.
  • F-16 поможет усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак.
  • Стоимость эксплуатации F-16 в Украине зависит от количества самолетов и использованных ракет.
  • Использование F-16 будет сопровождаться обучением лётного состава в США, Нидерландах и Дании.
  • Стратегия использования F-16 в Украине включает в себя расширение зоны опасности для российских пилотов и жесткое сопротивление со стороны российской ПВО.

Что известно о перспективах использования Украиной F-16 в этом году

В материале издания подчеркивают, что из-за недостаточного количества подготовленных пилотов Украина не сможет использовать более 10 истребителей в этом году.

Отмечается, что Украина ожидает получения истребителей с мощными системами РЭБ и разнообразным вооружением вместе с западными системами ПВО, такими как Patriot, чтобы расширить зону опасности для российских пилотов.

Украина в этом году сможет использовать не больше 10 истребителей F-16
Истребители F-16

Подчеркивается, что самолеты также усилят защиту украинских городов и критическую инфраструктуру от ракетных и беспилотных атак.

У России было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе, - отметил аналитик по обороне RAND Хантер Столл.

Официальные лица США сообщили, что планируют подготовить около 20 лётчиков в этом году. Учеба проходит в США, Нидерландах и Дании.

Командиры Воздушных сил заявляют, что обычно на один самолет выделяют не менее двух пилотов для отдыха и обучения.

Поэтому на боевые задачи смогут вылетать около 10 F-16, предоставленных Украине. Ограничительным фактором является недостаток обученного технического персонала для обслуживания истребителей.

Что известно о стоимости использования F-16 в Украине.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце в эфире КИЕВ24, количество самолетов F-16 влияет на стоимость их обслуживания.

По его словам, необходимо понимать, что час полета каждого самолета – это достаточно дорогое удовольствие.

Стоимость, например, по использованию F-16 является одной из самых низких в мире при условии, конечно, если этих самолетов большое количество. То есть есть данные, что там стоимость часа полета составляет до 5,5 тысяч долларов для F-16. Но это, конечно, для тех стран, у которых есть флот из сотен самолетов, - объясняет Долинце.

Аналитик подчеркнул, что если в начале Украина будет использовать не более 10 F-16, то эта стоимость, таким образом, будет увеличиваться в 3-4 и более раза в час полета.

В то же время, с другой стороны, кроме самого полета также нужно понимать, что стоимость боеприпасов достаточно высока.

Если говорить о соответствующих средствах поражения врага, например, те же ракеты большой дальности, то есть это ракета AIM-120 AMRAAM, то стоимость, соответственно, ракеты может достигать 1 миллиона долларов при дальности поражения до 180 км, - отметил Долинце.

В то же время, заметил он, если говорить о более дешевых образцах ракет, например, АИМ-9 Sidewinder, которые, в частности, часто используются в качестве ракет для противовоздушной обороны, то дальность поражений таких ракет достигает до 22 км.

Как правило, стоимость ракет будет зависеть от типа и модификации. Может составлять от нескольких сотен до 500 тысяч долларов за единицу ракеты. То есть, мы понимаем, что это достаточно дорогие виды вооружений, - подчеркнул аналитик.

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