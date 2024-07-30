Україна вже в цьому році розраховує задіяти американські винищувачі F-16, однак наразі ключовою проблемою є недостатня кількість навчених пілотів.
Головні тези:
- Україна зможе використати не більше 10 винищувачів F-16 вже в цьому році через недостатню кількість навчених пілотів.
- F-16 допоможуть посилити захист українських міст та критичної інфраструктури від ракетних та безпілотних атак.
- Вартість експлуатації F-16 в Україні залежить від кількості літаків та кількості використаних ракет, може значно зрости при експлуатації меншої кількості літаків.
- Ракети для F-16, такі як AIM-120 AMRAAM, можуть коштувати до 1 мільйона доларів, що робить їх одними з дорогих засобів ураження.
- Використання F-16 буде супроводжуватися навчанням льотного складу в США, Нідерландах та Данії, що допоможе підготувати більше льотчиків для бойових завдань.
Що відомо про перспективи використання Україною F-16 в цьому році
У матеріалі видання підкреслюють, що через недостатню кількість підготовлених пілотів Україна не зможе використати більше 10 винищувачів цього року.
Зазначається, що Україна очікує на отримання винищувачів з потужними системами РЕБ та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів.
Підкреслюється, що літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.
Офіційні особи США повідомили, що планують підготувати близько 20 льотчиків цього року. Навчання проходить у США, Нідерландах і Данії.
Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання.
Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.
Що відомо про вартість використання F-16 в Україні
За словами авіаційного експерта Богдана Долінце в ефірі КИЇВ24, кількість літаків F-16 впливає на вартість їхнього обслуговування.
За його словами, необхідно розуміти, що година польоту кожного літака - це достатньо дороге задоволення.
Аналітик підкреслив, що якщо на початку Україна використовуватиме не більше 10 F-16, то ця вартість, таким чином, збільшуватиметься у 3-4 і більше разів за годину польоту.
Водночас, з іншого боку, окрім самого польоту також треба розуміти, що вартість боєприпасів є достатньо високою.
Водночас, зауважив він, якщо говорити про дешевші зразки ракет, наприклад, АІМ-9 Sidewinder, які, зокрема часто використовуються як ракети для протиповітряної оборони, то дальність уражень таких ракет сягає до 22 км.
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