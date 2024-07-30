Україна вже в цьому році розраховує задіяти американські винищувачі F-16, однак наразі ключовою проблемою є недостатня кількість навчених пілотів.

Що відомо про перспективи використання Україною F-16 в цьому році

У матеріалі видання підкреслюють, що через недостатню кількість підготовлених пілотів Україна не зможе використати більше 10 винищувачів цього року.

Зазначається, що Україна очікує на отримання винищувачів з потужними системами РЕБ та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів.

Винищувачі F-16

Підкреслюється, що літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

У Росії було так багато часу, щоб зміцнити свою оборону, особливо вздовж лінії фронту. F-16 та їхні пілоти зіткнуться з жорстким опором російської ППО як на землі, так і в небі, - зазначив аналітик з питань оборони RAND Хантер Столл. Поширити

Офіційні особи США повідомили, що планують підготувати близько 20 льотчиків цього року. Навчання проходить у США, Нідерландах і Данії.

Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання.

Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.

Що відомо про вартість використання F-16 в Україні

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце в ефірі КИЇВ24, кількість літаків F-16 впливає на вартість їхнього обслуговування.

За його словами, необхідно розуміти, що година польоту кожного літака - це достатньо дороге задоволення.

Вартість, наприклад, по використанню F-16 є однією з найнижчих у світі, за умови, звісно, якщо цих літаків велика кількість. Тобто є дані, що там вартість години польоту, складає до 5,5 тисяч доларів для F-16. Але це, звісно, для тих країн, які мають флот із сотень літаків, - пояснює Долінце. Поширити

Аналітик підкреслив, що якщо на початку Україна використовуватиме не більше 10 F-16, то ця вартість, таким чином, збільшуватиметься у 3-4 і більше разів за годину польоту.

Водночас, з іншого боку, окрім самого польоту також треба розуміти, що вартість боєприпасів є достатньо високою.

Якщо говорити про відповідні засоби ураження ворога, наприклад, ті самі ракети великої дальності, тобто це ракета AIM-120 AMRAAM, то вартість, відповідно, ракети може сягати до 1 мільйона доларів при дальності ураження до 180 км, - зазначив Долінце. Поширити

Водночас, зауважив він, якщо говорити про дешевші зразки ракет, наприклад, АІМ-9 Sidewinder, які, зокрема часто використовуються як ракети для протиповітряної оборони, то дальність уражень таких ракет сягає до 22 км.