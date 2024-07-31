Перша партія винищувачів F-16, ймовірно, прибула в Україну

Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою.
Головні тези:
- Переданий Україні перший етап F-16 від американських союзників, проте кількість літаків залишається невідомою.
- Літаки F-16 мають сприяти зменшенню переваги Росії в повітряному просторі, допомагаючи українським пілотам вирішувати оборонні завдання.
- Українські пілоти навчалися на F-16 у США та Данії, підготовка їх до використання цих винищувачів триває.
- Постачання F-16 в Україну має стратегічне значення для підвищення обороноздатності країни та підсилення партнерства зі Заходом.
- Заява лідерів США, Нідерландів та Данії підтверджує, що літаки F-16 найближчим часом почнуть виконувати місії над Україною.
Винищувачі F-16 вже в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано.
При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.
Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати таку інформацію.
Надання Україні F-16: що відомо
Трохи менш як рік тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.
Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.
Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.
Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-