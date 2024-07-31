Перша партія винищувачів F-16, ймовірно, прибула в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Перша партія винищувачів F-16, ймовірно, прибула в Україну

F-16
Джерело:  Bloomberg

Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою.

Головні тези:

  • Переданий Україні перший етап F-16 від американських союзників, проте кількість літаків залишається невідомою.
  • Літаки F-16 мають сприяти зменшенню переваги Росії в повітряному просторі, допомагаючи українським пілотам вирішувати оборонні завдання.
  • Українські пілоти навчалися на F-16 у США та Данії, підготовка їх до використання цих винищувачів триває.
  • Постачання F-16 в Україну має стратегічне значення для підвищення обороноздатності країни та підсилення партнерства зі Заходом.
  • Заява лідерів США, Нідерландів та Данії підтверджує, що літаки F-16 найближчим часом почнуть виконувати місії над Україною.

Винищувачі F-16 вже в Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано.

При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Як уточнили джерела видання, поки незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе більше часу.

Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати таку інформацію.

Надання Україні F-16: що відомо

Трохи менш як рік тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.

Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.

Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.

На початку липня під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався.

Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розчаровані термінами підготовки пілотів та передачі винищувачів F-16
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки F-16 Україна зможе використати вже в цьому році — відповідь аналітиків
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 для України будуть оснащені сучасним озброєнням
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?