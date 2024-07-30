США озброять передані Україні F-16 сучасними системами, включно з ракетами типу “повітря-повітря”.
Головні тези:
- Україна очікує передачі винищувачів F-16 від Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії зі сучасним озброєнням від США.
- Озброєння для українських F-16 включатиме ракети класу “повітря-земля”, бомби точного наведення та ракети класу “повітря-повітря”.
- У США передбачають поставки ракет AGM-88 HARM, комплектів JDAM, бомб малого діаметра, ракет AMRAAM та AIM-9X для українських F-16.
- Постачання озброєння для F-16 здійснюватиметься з обмеженнями на його використання, спрямоване лише на самооборону території України.
- Україна також розраховує на постачання винищувачів F-16 від США, що збільшить обороноздатність країни у регіоні.
Яке озброєння матимуть F-16 для України
Підкреслюється, що вже до кінця літа Данія і Нідерланди мають передати Україні перші F-16, а пізніше надійдуть винищувачі з Бельгії та Норвегії.
Зокрема, США передадуть Україні ракети класу "повітря-земля", комплекти для точного наведення бомб і ракети класу “повітря-повітря”.
Яку зброю отримають українські F-16
Відомо, що США передадуть Україні:
ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM,
версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;
бомби малого діаметра (GLSDB);
ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;
ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.
За словами співрозмовника, країни ЄС також зможуть виділити кошти для закупівлі у США додаткового озброєння для "українських" F-16.
Він також додав, що США накладуть обмеження на використання Україною цих озброєнь за аналогією з іншою поставленою зброєю.
Тобто українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.
Варто зауважити, що Україна також очікує і на постачання винищувачів F-16 від США, але відповідних оголошень зроблено не було.
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