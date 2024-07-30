F-16 для України будуть оснащені сучасним озброєнням
Категорія
Україна
Дата публікації

F-16 для України будуть оснащені сучасним озброєнням

F-16
Джерело:  The Wall Street Journal

США озброять передані Україні F-16 сучасними системами, включно з ракетами типу “повітря-повітря”. 

Головні тези:

  • Україна очікує передачі винищувачів F-16 від Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії зі сучасним озброєнням від США.
  • Озброєння для українських F-16 включатиме ракети класу “повітря-земля”, бомби точного наведення та ракети класу “повітря-повітря”.
  • У США передбачають поставки ракет AGM-88 HARM, комплектів JDAM, бомб малого діаметра, ракет AMRAAM та AIM-9X для українських F-16.
  • Постачання озброєння для F-16 здійснюватиметься з обмеженнями на його використання, спрямоване лише на самооборону території України.
  • Україна також розраховує на постачання винищувачів F-16 від США, що збільшить обороноздатність країни у регіоні.

Яке озброєння матимуть F-16 для України

Підкреслюється, що вже до кінця літа Данія і Нідерланди мають передати Україні перші F-16, а пізніше надійдуть винищувачі з Бельгії та Норвегії.

Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він забезпечить F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб та сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення найнагальніших потреб України, - зазначається у матеріалі видання із посиланням на заяву високопосадовця з Міноборони США.

Зокрема, США передадуть Україні ракети класу "повітря-земля", комплекти для точного наведення бомб і ракети класу “повітря-повітря”.

США передадуть Україні сучасні ракети та бомби для F-16
F-16

Ми впевнені, що зможемо поставити все це принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні, - запевнив співрозмовник видання.

Яку зброю отримають українські F-16

Відомо, що США передадуть Україні:

  • ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM,

  • версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

  • бомби малого діаметра (GLSDB);

  • ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;

  • ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

За словами співрозмовника, країни ЄС також зможуть виділити кошти для закупівлі у США додаткового озброєння для "українських" F-16.

Він також додав, що США накладуть обмеження на використання Україною цих озброєнь за аналогією з іншою поставленою зброєю.

Тобто українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.

Варто зауважити, що Україна також очікує і на постачання винищувачів F-16 від США, але відповідних оголошень зроблено не було.

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