Яке озброєння матимуть F-16 для України

Підкреслюється, що вже до кінця літа Данія і Нідерланди мають передати Україні перші F-16, а пізніше надійдуть винищувачі з Бельгії та Норвегії.

Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він забезпечить F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб та сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення найнагальніших потреб України, - зазначається у матеріалі видання із посиланням на заяву високопосадовця з Міноборони США. Поширити

Зокрема, США передадуть Україні ракети класу "повітря-земля", комплекти для точного наведення бомб і ракети класу “повітря-повітря”.

F-16

Ми впевнені, що зможемо поставити все це принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні, - запевнив співрозмовник видання. Поширити

Яку зброю отримають українські F-16

Відомо, що США передадуть Україні:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM,

версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;

ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

За словами співрозмовника, країни ЄС також зможуть виділити кошти для закупівлі у США додаткового озброєння для "українських" F-16.

Він також додав, що США накладуть обмеження на використання Україною цих озброєнь за аналогією з іншою поставленою зброєю.

Тобто українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.

Варто зауважити, що Україна також очікує і на постачання винищувачів F-16 від США, але відповідних оголошень зроблено не було.