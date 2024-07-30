США вооружат переданные Украине F-16 современными системами, включая ракеты типа "воздух-воздух".
Главные тезисы
- Украина получит переданные Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией F-16 с современным оружием от США.
- Вооружения для F-16 будет включать ракеты AGM-88 HARM, комплекты JDAM, бомбы малого диаметра, ракеты AMRAAM и AIM-9X.
- Ограничения будут накладываться на использование вооружения, направленное только на самооборону территории Украины.
- Украина ожидает и поставки истребителей F-16 от США для увеличения обороноспособности страны в регионе.
- США обеспечат Украину боеприпасами и современным вооружением для F-16 в достаточных объемах для удовлетворения потребностей.
Какое вооружение будет иметь F-16 для Украины
Подчеркивается, что уже к концу лета Дания и Нидерланды передать Украине первые F-16, а позже поступят истребители из Бельгии и Норвегии.
В частности, США передадут Украине ракеты класса "воздух-земля", комплекты для точного наведения бомб и ракеты класса "воздух-воздух".
Какое оружие получат украинские F-16
Известно, что США передадут Украине:
ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM,
версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;
бомбы малого диаметра (GLSDB);
ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;
ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.
По словам собеседника, страны ЕС также смогут выделить средства для закупки у США дополнительного вооружения для украинских F-16.
Он также добавил, что США наложат ограничения на использование Украиной этих вооружений по аналогии с другим поставленным оружием.
То есть, украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.
Стоит отметить, что Украина также ожидает и поставок истребителей F-16 от США, но соответствующих объявлений сделано не было.
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