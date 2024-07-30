Какое вооружение будет иметь F-16 для Украины

Подчеркивается, что уже к концу лета Дания и Нидерланды передать Украине первые F-16, а позже поступят истребители из Бельгии и Норвегии.

Хотя Пентагон имеет ограниченные запасы и производственные возможности, он обеспечит F-16 боеприпасами класса "воздух-земля", комплектами точной наводки для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" в достаточных количествах для удовлетворения насущных потребностей Украины, - отмечается в материале издания со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Минобороны США. Поделиться

В частности, США передадут Украине ракеты класса "воздух-земля", комплекты для точного наведения бомб и ракеты класса "воздух-воздух".

F-16

Мы уверены, что сможем поставить все это, по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы, - заверил собеседник. Поделиться

Какое оружие получат украинские F-16

Известно, что США передадут Украине:

ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM,

версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;

бомбы малого диаметра (GLSDB);

ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;

ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

По словам собеседника, страны ЕС также смогут выделить средства для закупки у США дополнительного вооружения для украинских F-16.

Он также добавил, что США наложат ограничения на использование Украиной этих вооружений по аналогии с другим поставленным оружием.

То есть, украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Стоит отметить, что Украина также ожидает и поставок истребителей F-16 от США, но соответствующих объявлений сделано не было.