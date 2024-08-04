F-16 в Україні. Зеленський підтвердив прибуття винищувачів та показав перше відео
Категорія
Україна
Дата публікації

F-16 в Україні. Зеленський підтвердив прибуття винищувачів та показав перше відео

Володимир Зеленський
F-16
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4 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно заявив, що західні винищувачі F-16 уже знаходяться в Україні.

Головні тези:

  • В Україну прибули перші винищувачі F-16.
  • Глава держави Володимир Зеленський підтвердив факт прибуття F-16 і висловив вдячність партнерам за допомогу.
  • Україна отримала F-16 завдяки підтримці Данії, Нідерландів, США та інших союзників.

Зеленський повідомив про прибуття F-16

F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, він бажає Повітряним силам України, а також усім воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією.

Окрім того, приносити народу саме такі бойові результати, які наблизять перемогу — справедливий мир для України.

Слава Повітряним силам Збройних Сил України! Слава нашому народу! Слава Україні! — наголосив Володимир Зеленський.

Скільки F-16 могла отримати Україна

Український президент наразі не розкрив кількість винищувачів, які уже отримали в розпорядження Повітряні сили.

Однак, як стверджує видання The Economist з посиланням на свої джерела, йдеться про 10 літаків.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 31 липня.

До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року, — йдеться у матеріалі.

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