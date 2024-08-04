F-16 в Україні. Зеленський підтвердив прибуття винищувачів та показав перше відео

4 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно заявив, що західні винищувачі F-16 уже знаходяться в Україні.
Головні тези:
- В Україну прибули перші винищувачі F-16.
- Глава держави Володимир Зеленський підтвердив факт прибуття F-16 і висловив вдячність партнерам за допомогу.
- Україна отримала F-16 завдяки підтримці Данії, Нідерландів, США та інших союзників.
Зеленський повідомив про прибуття F-16
Як зазначив глава держави, він бажає Повітряним силам України, а також усім воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією.
Окрім того, приносити народу саме такі бойові результати, які наблизять перемогу — справедливий мир для України.
Скільки F-16 могла отримати Україна
Український президент наразі не розкрив кількість винищувачів, які уже отримали в розпорядження Повітряні сили.
Однак, як стверджує видання The Economist з посиланням на свої джерела, йдеться про 10 літаків.
Журналістам також вдалося дізнатися, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 31 липня.
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