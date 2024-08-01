У Кремлі влаштували істерику на тлі ймовірного прибуття F-16 в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

У Кремлі влаштували істерику на тлі ймовірного прибуття F-16 в Україну

Дмитро Пєсков
Джерело:  Радіо Свобода

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже погрожує, що окупаційна армія РФ збиватиме українські F-16. 

Головні тези:

  • Кремль погрожує збивати українські F-16, але це не має істотного впливу на реальну ситуацію.
  • Прибуття F-16 в Україну призведе до посилення систем ППО та допоможе виконувати ключові завдання у боротьбі проти авіації армії РФ.
  • Американські винищувачі в Україні мають перехоплювати ракети, пригнічувати радарні системи та завдавати удари по ворожих позиціях.
  • Україна повинна побудувати добре захищену інфраструктуру для F-16 та має надійну систему захисту для своїх аеродромів.
  • Незважаючи на загрозу з боку винищувача Су-35, Україна готова відбити російські атаки та впоратися з потенційними загрозами.

Кремль вибухнув істеричними погрозами на тлі прибуття в Україну F-16

Їх кількість буде поступово зменшуватися, вони будуть збиватися... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть, - цинічно заявив Пєсков.

Речник кремлівського диктатора повторив часто вживану тезу, що західні винищувачі не стануть “чарівною зброєю” України у розв’язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про ймовірне прибуття F-16 в Україну

Журналісти видання Associated Press із посиланням на власні джерела у Вашингтоні зазначають, що перші F-16 таки прибули до України.

Очікується, що вже найближчим часом F-16 почнуть виконувати бойові завдання у рамках посилення українських систем ППО.

У Кремлі вибухнули істеричними погрозами через прибуття F-16 в Україну
F-16

Як зазначає аналітик з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Федеріко Борсарі, ймовірно американські винищувачі будуть виконувати 3 ключові задачі в Україні:

  • перехоплювати російські ракети та безпілотники, які безжально бомбардували Україну;

  • пригнічувати системи ППО противника;

  • завдавати ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря-земля".

На його переконання, F-16 зможуть вплинути на динаміку війни.

У матеріалі видання також підкреслюється, що Україні необхідно буде побудувати добре захищену та сучасну інфраструктуру для цих літаків, адже окупаційна армія РФ вочевидь спробує їх знищити.

За словами аналітиків, F-16 мають базуватись у критих захищених ангарах.

Розміщення цих винищувачів також має бути розподілене між локаціями.

Мають бути розташовані моделі-приманки.

У повітрі українські F-16 будуть протистояти потужним російським мобільним ЗРК С-300 і С-400.

Російські військові також мають, за оцінками, кілька сотень бойових винищувачів, а також складні радари повітряного спостереження.

За словами Федеріко Борсарі, найбільшою загрозою для українських F-16 буде винищувач злочинної армії РФ Су-35, який має радар дальнього радіусу дії і може одночасно відстежувати і вражати до 8 цілей.

Попри це, росіяни усвідомлюють, що вони зіткнуться з більш грізним літаком, ніж вони зустрічали досі під час війни, і, ймовірно, застосують більш обережний підхід, - припускають автори матеріалу.

За словами українського авіаексперта Анатолія Храпчинського, Україна має надійну систему захисту для винищувачів F-16.

Україна має надійні можливості "захистити свої аеродроми засобами протиповітряної оборони для відбиття російських атак. Увесь час, відколи Росія вторглася в Україну, вона активно намагалася вдарити по українських аеродромах, але атаки були дещо безуспішними, - пояснює Храпчинський.

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