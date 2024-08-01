Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже погрожує, що окупаційна армія РФ збиватиме українські F-16.
Головні тези:
- Кремль погрожує збивати українські F-16, але це не має істотного впливу на реальну ситуацію.
- Прибуття F-16 в Україну призведе до посилення систем ППО та допоможе виконувати ключові завдання у боротьбі проти авіації армії РФ.
- Американські винищувачі в Україні мають перехоплювати ракети, пригнічувати радарні системи та завдавати удари по ворожих позиціях.
- Україна повинна побудувати добре захищену інфраструктуру для F-16 та має надійну систему захисту для своїх аеродромів.
- Незважаючи на загрозу з боку винищувача Су-35, Україна готова відбити російські атаки та впоратися з потенційними загрозами.
Кремль вибухнув істеричними погрозами на тлі прибуття в Україну F-16
Речник кремлівського диктатора повторив часто вживану тезу, що західні винищувачі не стануть “чарівною зброєю” України у розв’язаній Росією злочинній війні.
Що відомо про ймовірне прибуття F-16 в Україну
Журналісти видання Associated Press із посиланням на власні джерела у Вашингтоні зазначають, що перші F-16 таки прибули до України.
Очікується, що вже найближчим часом F-16 почнуть виконувати бойові завдання у рамках посилення українських систем ППО.
Як зазначає аналітик з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Федеріко Борсарі, ймовірно американські винищувачі будуть виконувати 3 ключові задачі в Україні:
перехоплювати російські ракети та безпілотники, які безжально бомбардували Україну;
пригнічувати системи ППО противника;
завдавати ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря-земля".
На його переконання, F-16 зможуть вплинути на динаміку війни.
У матеріалі видання також підкреслюється, що Україні необхідно буде побудувати добре захищену та сучасну інфраструктуру для цих літаків, адже окупаційна армія РФ вочевидь спробує їх знищити.
За словами аналітиків, F-16 мають базуватись у критих захищених ангарах.
Розміщення цих винищувачів також має бути розподілене між локаціями.
Мають бути розташовані моделі-приманки.
У повітрі українські F-16 будуть протистояти потужним російським мобільним ЗРК С-300 і С-400.
Російські військові також мають, за оцінками, кілька сотень бойових винищувачів, а також складні радари повітряного спостереження.
За словами Федеріко Борсарі, найбільшою загрозою для українських F-16 буде винищувач злочинної армії РФ Су-35, який має радар дальнього радіусу дії і може одночасно відстежувати і вражати до 8 цілей.
За словами українського авіаексперта Анатолія Храпчинського, Україна має надійну систему захисту для винищувачів F-16.
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