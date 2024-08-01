Чи отримала вже Україна перші F-16 — пояснення Білого дому
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи отримала вже Україна перші F-16 — пояснення Білого дому

The White House
F-16
Read in English

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон поки не підтверджує і не спростовує заяви щодо отримання Україною перших винищувачів F-16 від західних партнерів. 

Головні тези:

  • Україна за домовленостями на саміті НАТО, ймовірно, отримала перші винищувачі F-16.
  • Генерал ВПС США наголошує на потенційних перевагах F-16 для України, зокрема у покращенні використання боєприпасів та систем наведення.
  • Перехід України до західної зброї та доктрини вимагає крутого процесу навчання, але це є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
  •  Окупаційна армія РФ не має суттєвих переваг над Україною у повітрі.
  • Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 становить важливий етап у співпраці між Україною та західними партнерами у покращенні обороноздатності країни.

Чи отримала вже Україна перші F-16

Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння, - зазначив Кірбі.

За його словами, передача Україні винищувачів F-16 проходить відповідно до домовленностей, досягнутих за результатами саміту НАТО у Вашингтоні.

Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому, - запевнив Кірбі.

Між тим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про отримання Україною першої партії F-16.

У Білому домі натякнули на ймовірне отримання Україною перших F-16
F-16

F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою, - зазначив Ландсбергіс.

Як у США оцінюють потенціал F-16 на озброєнні України

За словами генерала ВПС США в Європі та Африці Джеймса Гекера, винищувачі F-16 не здатні миттєво забезпечити Україні перевагу у повітрі над літаками злочинної армії РФ.

Однак, за його словами, Повітряні сили України зможуть перейти до використання літаків західного типу та покращити використання західних боєприпасів.

F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку, - пояснює Гекер.

Він зазначив, що західні партнери посилали чіткі сигнали про отримання Україною F-16 F-16 найближчими тижнями.

При цьому Гекер заявив, що Україна вже має озброєння до F-16.

Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично випустити їх із літака, для якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо, - підкреслює генерал ВПС США.

При цьому кращі системи наведення F-16 дозволять Україні більш ефективно використовувати американські ракети HARM з можливістю динамічної зміни цілі.

Відомо, що до кінця цього року США планують завершити підготовку 12 українських пілотів на F-16.

Гекер підкреслив, що у злочинної армії РФ наразі не має суттєвої переваги над Україною у повітрі.

Чесно кажучи, вони роблять багато речей, які робить Україна. Заходять на низькі висоти, потрапляють нижче радарів, підлітають, скидають плануючу бомбу, а потім виходять. Тож до такої тактики вдалися обидві сторони лише через передові комплексні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які є з обох сторін, - зазначає американський генерал.

Однак, як підкреслює Гекер, навіть за такої тактики окупаційна армія РФ не змогла зупинити військову допомогу Україні від західних партнерів.

Якби вони мали перевагу в повітрі, вони б "закривали" кордони Польщі, Румунії з Україною... Але у них немає переваги в повітрі, тому вони не можуть цього зробити, - наголошує генерал ВПС США.

За словами Гекера, зміна мислення від радянської до західної доктрини, тактики, методів і процедур має крутий процес навчання.

Ми розпочали цей перехід до західної зброї, до західної доктрини, до західного обладнання, і вони стануть набагато кращими партнерами, коли вони досягнуть усіх цих можливостей, які ми їм надаємо. Але це не буде миттєво. Мова йде про півдесятка або десятиліття, щоб досягти цього моменту. Але ми завели годинник, і я думаю, що це хороший початок, - підкреслив американський генерал.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки F-16 Україна зможе використати вже в цьому році — відповідь аналітиків
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 для України будуть оснащені сучасним озброєнням
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Перша партія винищувачів F-16, ймовірно, прибула в Україну
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?