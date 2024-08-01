За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон поки не підтверджує і не спростовує заяви щодо отримання Україною перших винищувачів F-16 від західних партнерів.

Чи отримала вже Україна перші F-16

Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння, - зазначив Кірбі. Поширити

За його словами, передача Україні винищувачів F-16 проходить відповідно до домовленностей, досягнутих за результатами саміту НАТО у Вашингтоні.

Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому, - запевнив Кірбі. Поширити

Між тим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про отримання Україною першої партії F-16.

F-16

F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою, - зазначив Ландсбергіс. Поширити

Як у США оцінюють потенціал F-16 на озброєнні України

За словами генерала ВПС США в Європі та Африці Джеймса Гекера, винищувачі F-16 не здатні миттєво забезпечити Україні перевагу у повітрі над літаками злочинної армії РФ.

Однак, за його словами, Повітряні сили України зможуть перейти до використання літаків західного типу та покращити використання західних боєприпасів.

F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку, - пояснює Гекер. Поширити

Він зазначив, що західні партнери посилали чіткі сигнали про отримання Україною F-16 F-16 найближчими тижнями.

При цьому Гекер заявив, що Україна вже має озброєння до F-16.

Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично випустити їх із літака, для якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо, - підкреслює генерал ВПС США. Поширити

При цьому кращі системи наведення F-16 дозволять Україні більш ефективно використовувати американські ракети HARM з можливістю динамічної зміни цілі.

Відомо, що до кінця цього року США планують завершити підготовку 12 українських пілотів на F-16.

Гекер підкреслив, що у злочинної армії РФ наразі не має суттєвої переваги над Україною у повітрі.

Чесно кажучи, вони роблять багато речей, які робить Україна. Заходять на низькі висоти, потрапляють нижче радарів, підлітають, скидають плануючу бомбу, а потім виходять. Тож до такої тактики вдалися обидві сторони лише через передові комплексні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які є з обох сторін, - зазначає американський генерал. Поширити

Однак, як підкреслює Гекер, навіть за такої тактики окупаційна армія РФ не змогла зупинити військову допомогу Україні від західних партнерів.

Якби вони мали перевагу в повітрі, вони б "закривали" кордони Польщі, Румунії з Україною... Але у них немає переваги в повітрі, тому вони не можуть цього зробити, - наголошує генерал ВПС США. Поширити

За словами Гекера, зміна мислення від радянської до західної доктрини, тактики, методів і процедур має крутий процес навчання.