За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон поки не підтверджує і не спростовує заяви щодо отримання Україною перших винищувачів F-16 від західних партнерів.
Головні тези:
- Україна за домовленостями на саміті НАТО, ймовірно, отримала перші винищувачі F-16.
- Генерал ВПС США наголошує на потенційних перевагах F-16 для України, зокрема у покращенні використання боєприпасів та систем наведення.
- Перехід України до західної зброї та доктрини вимагає крутого процесу навчання, але це є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
- Окупаційна армія РФ не має суттєвих переваг над Україною у повітрі.
- Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 становить важливий етап у співпраці між Україною та західними партнерами у покращенні обороноздатності країни.
Чи отримала вже Україна перші F-16
За його словами, передача Україні винищувачів F-16 проходить відповідно до домовленностей, досягнутих за результатами саміту НАТО у Вашингтоні.
Між тим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про отримання Україною першої партії F-16.
Як у США оцінюють потенціал F-16 на озброєнні України
За словами генерала ВПС США в Європі та Африці Джеймса Гекера, винищувачі F-16 не здатні миттєво забезпечити Україні перевагу у повітрі над літаками злочинної армії РФ.
Однак, за його словами, Повітряні сили України зможуть перейти до використання літаків західного типу та покращити використання західних боєприпасів.
Він зазначив, що західні партнери посилали чіткі сигнали про отримання Україною F-16 F-16 найближчими тижнями.
При цьому Гекер заявив, що Україна вже має озброєння до F-16.
При цьому кращі системи наведення F-16 дозволять Україні більш ефективно використовувати американські ракети HARM з можливістю динамічної зміни цілі.
Відомо, що до кінця цього року США планують завершити підготовку 12 українських пілотів на F-16.
Гекер підкреслив, що у злочинної армії РФ наразі не має суттєвої переваги над Україною у повітрі.
Однак, як підкреслює Гекер, навіть за такої тактики окупаційна армія РФ не змогла зупинити військову допомогу Україні від західних партнерів.
За словами Гекера, зміна мислення від радянської до західної доктрини, тактики, методів і процедур має крутий процес навчання.
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