Получила ли Украина уже первые F-16 — объяснение Белого дома
Категория
Украина
Дата публикации

Получила ли Украина уже первые F-16 — объяснение Белого дома

The White House
F-16
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По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон пока не подтверждает и не опровергает заявления по получению Украиной первых истребителей F-16 от западных партнеров.

Главные тезисы

  • Получение Украиной истребителей F-16 от западных партнеров укрепляет ее обороноспособность.
  • Переход к западному оружию требует крутого процесса обучения, но предоставляет важный шаг для украинской обороны.
  • Истребители F-16 не дают мгновенного преимущества в воздухе, но улучшат использование боеприпасов и систем наведения.
  • Сотрудничество между Украиной и западными партнерами наращивает ее оборонную мощь и улучшает военную помощь.
  • Переход к западным стандартам и оборудованию требует времени, но обещает значительное улучшение в военной подготовке в долгосрочной перспективе.

Получила ли Украина уже первые F-16

Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможностях вооружения, – отметил Кирби.

По его словам, передача Украине истребителей F-16 проходит согласно договоренностям, достигнутым по результатам саммита НАТО в Вашингтоне.

Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом, – заверил Кирби.

Между тем, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о получении Украиной первой партии F-16.

В Белом доме намекнули на вероятное получение Украиной первых F-16
F-16

F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной, – отметил Ландсбергис.

Как в США оценивают потенциал F-16 на вооружении Украины

По словам генерала ВВС США в Европе и Африке Джеймса Гекера, истребители F-16 не способны мгновенно обеспечить Украине преимущество в воздухе над самолетами преступной армии РФ.

Однако, по его словам, воздушные силы Украины смогут перейти к использованию самолетов западного типа и улучшить использование западных боеприпасов.

F-16 не станут золотым шаром, когда вдруг у них появятся, но теперь они получат преимущество в воздухе. Они противостоят интегрированным системам противовоздушной и противоракетной обороны… Это двигает их на шаг в правильном направлении, – объясняет Гекер.

Он отметил, что западные партнеры посылали четкие сигналы о получении Украиной F-16 и F-16 в ближайшие недели.

При этом Гекер заявил, что у Украины уже есть вооружение до F-16.

Они их просто сбрасывают с Миг-29 и Су-24. Теперь у них будет возможность фактически выпустить их из самолета, для которого они были разработаны, что даст им больше возможностей изменять цели во время полета, - подчеркивает генерал ВВС США.

При этом лучшие системы наведения F-16 позволят Украине более эффективно использовать американские ракеты HARM с возможностью динамического изменения цели.

Известно, что до конца этого года США планируют завершить подготовку 12 украинских пилотов на F-16.

Гекер подчеркнул, что у преступной армии РФ пока нет существенного преимущества над Украиной в воздухе.

Честно говоря, они делают многое, что делает Украина. Заходят на низкие высоты, попадают ниже радаров, подлетают, сбрасывают планирующую бомбу, а затем выходят. Такую тактику прибегли обе стороны только через передовые комплексные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть с обеих сторон, - отмечает американский генерал.

Однако, как подчеркивает Гекер, даже при такой тактике оккупационная армия РФ не смогла остановить военную помощь Украине от западных партнеров.

Если бы у них было преимущество в воздухе, они бы "закрывали" границы Польши, Румынии с Украиной... Но у них нет преимущества в воздухе, поэтому они не могут этого сделать, - отмечает генерал ВВС США.

По словам Гекера, изменение мышления от советской до западной доктрины, тактики, методов и процедур имеет крутой процесс обучения.

Мы начали этот переход к западному оружию, западной доктрине, западному оборудованию, и они станут гораздо лучшими партнерами, когда они достигнут всех этих возможностей, которые мы им предоставляем. Но это не будет мгновенно. Речь идет о полудесятке или десятилетии, чтобы достичь этого момента. Но мы завели часы, и я думаю, что это хорошее начало, – подчеркнул американский генерал.

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