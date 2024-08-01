По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон пока не подтверждает и не опровергает заявления по получению Украиной первых истребителей F-16 от западных партнеров.
Главные тезисы
- Получение Украиной истребителей F-16 от западных партнеров укрепляет ее обороноспособность.
- Переход к западному оружию требует крутого процесса обучения, но предоставляет важный шаг для украинской обороны.
- Истребители F-16 не дают мгновенного преимущества в воздухе, но улучшат использование боеприпасов и систем наведения.
- Сотрудничество между Украиной и западными партнерами наращивает ее оборонную мощь и улучшает военную помощь.
- Переход к западным стандартам и оборудованию требует времени, но обещает значительное улучшение в военной подготовке в долгосрочной перспективе.
Получила ли Украина уже первые F-16
По его словам, передача Украине истребителей F-16 проходит согласно договоренностям, достигнутым по результатам саммита НАТО в Вашингтоне.
Между тем, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о получении Украиной первой партии F-16.
Как в США оценивают потенциал F-16 на вооружении Украины
По словам генерала ВВС США в Европе и Африке Джеймса Гекера, истребители F-16 не способны мгновенно обеспечить Украине преимущество в воздухе над самолетами преступной армии РФ.
Однако, по его словам, воздушные силы Украины смогут перейти к использованию самолетов западного типа и улучшить использование западных боеприпасов.
Он отметил, что западные партнеры посылали четкие сигналы о получении Украиной F-16 и F-16 в ближайшие недели.
При этом Гекер заявил, что у Украины уже есть вооружение до F-16.
При этом лучшие системы наведения F-16 позволят Украине более эффективно использовать американские ракеты HARM с возможностью динамического изменения цели.
Известно, что до конца этого года США планируют завершить подготовку 12 украинских пилотов на F-16.
Гекер подчеркнул, что у преступной армии РФ пока нет существенного преимущества над Украиной в воздухе.
Однако, как подчеркивает Гекер, даже при такой тактике оккупационная армия РФ не смогла остановить военную помощь Украине от западных партнеров.
По словам Гекера, изменение мышления от советской до западной доктрины, тактики, методов и процедур имеет крутой процесс обучения.
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