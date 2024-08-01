Україна вже могла залучити F-16 до перших бойових завдань
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вже могла залучити F-16 до перших бойових завдань

F-16
Джерело:  The Telegraph

За інформацією західних журналістів, Україна вже могла задіяти перші отримані від західних партнерів F-16 у посиленні повітряного простору і відбитті ракетних та дронових атак злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Україна вже могла задіяти отримані від західних партнерів F-16 для посилення протиповітряної оборони.
  • Експерти попереджають, що F-16 не зможуть радикально змінити хід конфлікту з РФ, але можуть допомогти у нівелюванні переваги противника в повітряному просторі.
  • Українські аналітики висловлюють сумніви стосовно офіційного прибуття F-16 до країни та підкреслюють необхідність перевірки інформації.
  • Незвичайну аномалію військових дій в Україні спостерігають експерти, які роблять припущення про можливе використання F-16 у відбитті повітряних атак РФ.
  • Питання причин відмови російських окупантів від комбінованого удару та дивної результативності відбиття атаки Україною залишається відкритим. 

Що відомо про ймовірне використання F-16 в українському небі

Журналісти видання підкреслюють, що перші F-16 в Україні вже задіяні для посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, один з представників командування Повітряних сил ЗСУ не заперечив цього.

У матеріалі видання зазначається, що в Україні розраховують на отримання 79 F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

F-16 вже можуть брати участь у відбитті повітряних атак армії РФ по Україні
F-16

За словами командувач ВМС України Олексія Неїжпапи, ці винищувачі допоможуть Україні нівелювати перевагу злочинної армії РФ в українському повітряному просторі та над акваторією Чорного моря.

Однак західні аналітики попереджають, що F-16 не зможуть змінити ходу розв’язаної Росією злочинної війни.

Що кажуть українські аналітики

За інформацією експертів видання Defense Express, наразі офіційних підтверджень прибуття F-16 до України не має.

Навіть відео з ймовірним підняттям у повітря винищувачів F-16 аналітики піддають сумніву через відсутність підтвердження геолокаційними даними.

Але все що можливо сказати, це те, що на відео дійсно F-16 і те, що воно зняте у теплу пору року. В Україні, в США, Європі чи в іншій частині світу зі схожим кліматом – невідомо та не може бути перевіреним, - підкреслюють журналісти видання.

Аналітики підкреслюють, що свідченням прибуття до України F-16 міг би бути далекобійний масований удар злочинної армії РФ по українських аеродромах, однак протягом ночі на 31 липня атака російських окупантів по Україні складалась з 89 БпЛА та лише однієї ракети Х-59.

При цьому, як додають, журналісти, дивною була відмова окупантів від ударів крилатими ракетами по Україні у той час, коли у морі перебували три підводних носії ракет "Калібр", а в небі були присутні ракетоносії Ту-95МС.

Причини відмови від комбінованого удару досі залишаються невідомими. А ще однією аномалією цього удару, але позитивною, стала 100% результативність. Чи може це вказувати на появу F-16, які взяли участь у відбитті атаки, що зумовило ворога змінити плани – можливо, але не зі 100% вірогідністю, - припускають аналітики видання.

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