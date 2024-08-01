За інформацією західних журналістів, Україна вже могла задіяти перші отримані від західних партнерів F-16 у посиленні повітряного простору і відбитті ракетних та дронових атак злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Україна вже могла задіяти отримані від західних партнерів F-16 для посилення протиповітряної оборони.
- Експерти попереджають, що F-16 не зможуть радикально змінити хід конфлікту з РФ, але можуть допомогти у нівелюванні переваги противника в повітряному просторі.
- Українські аналітики висловлюють сумніви стосовно офіційного прибуття F-16 до країни та підкреслюють необхідність перевірки інформації.
- Незвичайну аномалію військових дій в Україні спостерігають експерти, які роблять припущення про можливе використання F-16 у відбитті повітряних атак РФ.
- Питання причин відмови російських окупантів від комбінованого удару та дивної результативності відбиття атаки Україною залишається відкритим.
Що відомо про ймовірне використання F-16 в українському небі
Журналісти видання підкреслюють, що перші F-16 в Україні вже задіяні для посилення протиповітряної оборони.
Зокрема, один з представників командування Повітряних сил ЗСУ не заперечив цього.
У матеріалі видання зазначається, що в Україні розраховують на отримання 79 F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.
За словами командувач ВМС України Олексія Неїжпапи, ці винищувачі допоможуть Україні нівелювати перевагу злочинної армії РФ в українському повітряному просторі та над акваторією Чорного моря.
Однак західні аналітики попереджають, що F-16 не зможуть змінити ходу розв’язаної Росією злочинної війни.
Що кажуть українські аналітики
За інформацією експертів видання Defense Express, наразі офіційних підтверджень прибуття F-16 до України не має.
Навіть відео з ймовірним підняттям у повітря винищувачів F-16 аналітики піддають сумніву через відсутність підтвердження геолокаційними даними.
There's a video footage claiming to be the first sighting of F-16 fighter jet over Ukraine.— Clash Report (@clashreport) July 30, 2024
That's definitely F-16.
But where and when this video was recorded is unknown to us so far. So, nothing confirmed. pic.twitter.com/cJVOtACGxE
Аналітики підкреслюють, що свідченням прибуття до України F-16 міг би бути далекобійний масований удар злочинної армії РФ по українських аеродромах, однак протягом ночі на 31 липня атака російських окупантів по Україні складалась з 89 БпЛА та лише однієї ракети Х-59.
При цьому, як додають, журналісти, дивною була відмова окупантів від ударів крилатими ракетами по Україні у той час, коли у морі перебували три підводних носії ракет "Калібр", а в небі були присутні ракетоносії Ту-95МС.
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