За інформацією західних журналістів, Україна вже могла задіяти перші отримані від західних партнерів F-16 у посиленні повітряного простору і відбитті ракетних та дронових атак злочинної армії РФ.

Що відомо про ймовірне використання F-16 в українському небі

Журналісти видання підкреслюють, що перші F-16 в Україні вже задіяні для посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, один з представників командування Повітряних сил ЗСУ не заперечив цього.

У матеріалі видання зазначається, що в Україні розраховують на отримання 79 F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

F-16

За словами командувач ВМС України Олексія Неїжпапи, ці винищувачі допоможуть Україні нівелювати перевагу злочинної армії РФ в українському повітряному просторі та над акваторією Чорного моря.

Однак західні аналітики попереджають, що F-16 не зможуть змінити ходу розв’язаної Росією злочинної війни.

Що кажуть українські аналітики

За інформацією експертів видання Defense Express, наразі офіційних підтверджень прибуття F-16 до України не має.

Навіть відео з ймовірним підняттям у повітря винищувачів F-16 аналітики піддають сумніву через відсутність підтвердження геолокаційними даними.

There's a video footage claiming to be the first sighting of F-16 fighter jet over Ukraine.



That's definitely F-16.



But where and when this video was recorded is unknown to us so far. So, nothing confirmed. pic.twitter.com/cJVOtACGxE — Clash Report (@clashreport) July 30, 2024

Але все що можливо сказати, це те, що на відео дійсно F-16 і те, що воно зняте у теплу пору року. В Україні, в США, Європі чи в іншій частині світу зі схожим кліматом – невідомо та не може бути перевіреним, - підкреслюють журналісти видання. Поширити

Аналітики підкреслюють, що свідченням прибуття до України F-16 міг би бути далекобійний масований удар злочинної армії РФ по українських аеродромах, однак протягом ночі на 31 липня атака російських окупантів по Україні складалась з 89 БпЛА та лише однієї ракети Х-59.

При цьому, як додають, журналісти, дивною була відмова окупантів від ударів крилатими ракетами по Україні у той час, коли у морі перебували три підводних носії ракет "Калібр", а в небі були присутні ракетоносії Ту-95МС.