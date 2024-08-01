По информации западных журналистов, Украина уже могла задействовать первые полученные от западных партнеров F-16 в усилении воздушного пространства и отражении ракетных и дроновых атак преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украина рассчитывает на помощь F-16 в усилении противовоздушной обороны и отражении воздушных атак армии РФ.
- Эксперты предупреждают, что F-16 не изменят радикально ход конфликта, но могут помочь уменьшить преимущество противника в воздушном пространстве.
- Отсутствуют официальные подтверждения прибытия F-16 в Украину, что вызывает сомнения и требует проверки информации.
- Странный отказ российских оккупантов от комбинированного удара и высокая результативность отражения атаки украинской стороной вызывают интерес и предположения об использовании F-16.
- Аналитики обсуждают возможное участие F-16 в отражении атак и его влияние на изменение тактики преступной армии РФ.
Что известно о вероятном использовании F-16 в украинском небе
Журналисты издания подчеркивают, что первые F-16 в Украине уже задействованы для усиления противовоздушной обороны.
В частности, один из представителей командования Воздушных сил ВСУ не опроверг этого.
В материале издания отмечается, что в Украине рассчитывают на получение 79 F-16 от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.
По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, эти истребители помогут Украине нивелировать преимущество преступной армии РФ в украинском воздушном пространстве и акватории Черного моря.
Однако западные аналитики предупреждают, что F-16 не смогут изменить ход развязанной Россией преступной войны.
Что говорят украинские аналитики
По информации экспертов издания Defense Express, в настоящее время официальных подтверждений прибытия F-16 в Украину нет.
Даже видео с вероятным поднятием в воздух истребителей F-16 аналитики подвергают сомнению из-за отсутствия подтверждения геолокационными данными.
There's a video footage claiming to be the first sighting of F-16 fighter jet over Ukraine.— Clash Report (@clashreport) July 30, 2024
That's definitely F-16.
But where and when this video was recorded is unknown to us so far. So, nothing confirmed. pic.twitter.com/cJVOtACGxE
Аналитики подчеркивают, что свидетельством прибытия в Украину F-16 мог быть дальнобойный массированный удар преступной армии РФ по украинским аэродромам, однако в течение ночи на 31 июля атака российских оккупантов по Украине состояла из 89 БпЛА и только одной ракеты Х-59.
При этом, как добавляют, журналисты, странным был отказ окупантов от ударов крылатыми ракетами по Украине в то время, когда в море находились три подводных носителя ракет "Калибр", а в небе присутствовали ракетоносители Ту-95МС.
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