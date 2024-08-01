Украина уже могла привлечь F-16 к первым боевым заданиям
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уже могла привлечь F-16 к первым боевым заданиям

F-16
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Источник:  The Telegraph

По информации западных журналистов, Украина уже могла задействовать первые полученные от западных партнеров F-16 в усилении воздушного пространства и отражении ракетных и дроновых атак преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украина рассчитывает на помощь F-16 в усилении противовоздушной обороны и отражении воздушных атак армии РФ.
  • Эксперты предупреждают, что F-16 не изменят радикально ход конфликта, но могут помочь уменьшить преимущество противника в воздушном пространстве.
  • Отсутствуют официальные подтверждения прибытия F-16 в Украину, что вызывает сомнения и требует проверки информации.
  • Странный отказ российских оккупантов от комбинированного удара и высокая результативность отражения атаки украинской стороной вызывают интерес и предположения об использовании F-16.
  • Аналитики обсуждают возможное участие F-16 в отражении атак и его влияние на изменение тактики преступной армии РФ.

Что известно о вероятном использовании F-16 в украинском небе

Журналисты издания подчеркивают, что первые F-16 в Украине уже задействованы для усиления противовоздушной обороны.

В частности, один из представителей командования Воздушных сил ВСУ не опроверг этого.

В материале издания отмечается, что в Украине рассчитывают на получение 79 F-16 от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

F-16 уже могут участвовать в отражении воздушных атак армии РФ по Украине
F-16

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, эти истребители помогут Украине нивелировать преимущество преступной армии РФ в украинском воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Однако западные аналитики предупреждают, что F-16 не смогут изменить ход развязанной Россией преступной войны.

Что говорят украинские аналитики

По информации экспертов издания Defense Express, в настоящее время официальных подтверждений прибытия F-16 в Украину нет.

Даже видео с вероятным поднятием в воздух истребителей F-16 аналитики подвергают сомнению из-за отсутствия подтверждения геолокационными данными.

Но все что можно сказать, это то, что на видео действительно F-16 и то, что оно снято в теплое время года. В Украине, в США, Европе или в другой части мира с подобным климатом – неизвестно и не может быть проверено, - подчеркивают журналисты издания.

Аналитики подчеркивают, что свидетельством прибытия в Украину F-16 мог быть дальнобойный массированный удар преступной армии РФ по украинским аэродромам, однако в течение ночи на 31 июля атака российских оккупантов по Украине состояла из 89 БпЛА и только одной ракеты Х-59.

При этом, как добавляют, журналисты, странным был отказ окупантов от ударов крылатыми ракетами по Украине в то время, когда в море находились три подводных носителя ракет "Калибр", а в небе присутствовали ракетоносители Ту-95МС.

Причины отказа от комбинированного удара остаются неизвестными. А еще одной аномалией этого удара, но положительной стала 100% результативность. Может ли это указывать на появление F-16, принявших участие в отражении атаки, что обусловило врага изменить планы – возможно, но не со 100% вероятностью, предполагают аналитики издания.

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