Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уже угрожает, что оккупационная армия РФ будет сбивать украинские F-16.
Главные тезисы
- Прибытие американских истребителей F-16 в Украину способствует усилению систем ПВО и возможности борьбы с российской авиацией.
- Аналитики выделяют 3 ключевые задачи F-16 в Украине: перехват ракет и беспилотников, подавление систем ПВО и удары по враждебным позициям.
- Важно обеспечить хорошо защищенную инфраструктуру для F-16 и эффективную систему защиты аэродромов.
- Украина обладает надежными возможностями для защиты истребителей F-16, несмотря на угрозы со стороны России.
- Прибытие F-16 вызывает истерику в Кремле, однако эксперты считают, что эти истребители могут повлиять на динамику войны в регионе.
Кремль разразился истерическими угрозами на фоне прибытия в Украину F-16
Спикер кремлевского диктатора повторил часто применяемый тезис, что западные истребители не станут "волшебным оружием" Украины в развязанной Россией преступной войне.
Что известно о вероятном прибытии F-16 в Украину.
Журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне отмечают , что первые F-16 прибыли в Украину.
Ожидается, что в ближайшее время F-16 начнут выполнять боевые задачи в рамках усиления украинских систем ПВО.
Как отмечает аналитик из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари, вероятно, американские истребители будут выполнять 3 ключевые задачи в Украине:
перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые безжалостно бомбили Украину;
угнетать системы ПВО противника;
наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".
По его убеждению, F-16 сможет повлиять на динамику войны.
В материале также подчеркивается, что Украине необходимо будет построить хорошо защищенную и современную инфраструктуру для этих самолетов, ведь оккупационная армия РФ очевидно попытается их уничтожить.
По словам аналитиков, F-16 должны базироваться в защищенных ангарах.
Размещение этих истребителей также должно быть распределено между локациями.
Должны быть расположены модели-приманки.
В воздухе украинские F-16 будут противостоять мощным российским мобильным ЗРК С-300 и С-400.
Российские военные также имеют, по оценкам, несколько сот боевых истребителей, а также сложные радары воздушного наблюдения.
По словам Федерико Борсари, наибольшей угрозой для украинских F-16 станет истребитель преступной армии РФ Су-35, который имеет радар дальнего радиуса действия и может одновременно отслеживать и поражать до 8 целей.
По словам украинского авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Украина обладает надежной системой защиты для истребителей F-16.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-