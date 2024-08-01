В Кремле устроили истерику на фоне предполагаемого прибытия F-16 в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

В Кремле устроили истерику на фоне предполагаемого прибытия F-16 в Украину

Дмитрий Песков
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Источник:  Радио Свобода

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уже угрожает, что оккупационная армия РФ будет сбивать украинские F-16.

Главные тезисы

  • Прибытие американских истребителей F-16 в Украину способствует усилению систем ПВО и возможности борьбы с российской авиацией.
  • Аналитики выделяют 3 ключевые задачи F-16 в Украине: перехват ракет и беспилотников, подавление систем ПВО и удары по враждебным позициям.
  • Важно обеспечить хорошо защищенную инфраструктуру для F-16 и эффективную систему защиты аэродромов.
  • Украина обладает надежными возможностями для защиты истребителей F-16, несмотря на угрозы со стороны России.
  • Прибытие F-16 вызывает истерику в Кремле, однако эксперты считают, что эти истребители могут повлиять на динамику войны в регионе.

Кремль разразился истерическими угрозами на фоне прибытия в Украину F-16

Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте у этих поставок нет, - цинично заявил Песков.

Спикер кремлевского диктатора повторил часто применяемый тезис, что западные истребители не станут "волшебным оружием" Украины в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о вероятном прибытии F-16 в Украину.

Журналисты издания Associated Press со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне отмечают , что первые F-16 прибыли в Украину.

Ожидается, что в ближайшее время F-16 начнут выполнять боевые задачи в рамках усиления украинских систем ПВО.

В Кремле разразились истерическими угрозами из-за прибытия F-16 в Украину
F-16

Как отмечает аналитик из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари, вероятно, американские истребители будут выполнять 3 ключевые задачи в Украине:

  • перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые безжалостно бомбили Украину;

  • угнетать системы ПВО противника;

  • наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".

По его убеждению, F-16 сможет повлиять на динамику войны.

В материале также подчеркивается, что Украине необходимо будет построить хорошо защищенную и современную инфраструктуру для этих самолетов, ведь оккупационная армия РФ очевидно попытается их уничтожить.

По словам аналитиков, F-16 должны базироваться в защищенных ангарах.

Размещение этих истребителей также должно быть распределено между локациями.

Должны быть расположены модели-приманки.

В воздухе украинские F-16 будут противостоять мощным российским мобильным ЗРК С-300 и С-400.

Российские военные также имеют, по оценкам, несколько сот боевых истребителей, а также сложные радары воздушного наблюдения.

По словам Федерико Борсари, наибольшей угрозой для украинских F-16 станет истребитель преступной армии РФ Су-35, который имеет радар дальнего радиуса действия и может одновременно отслеживать и поражать до 8 целей.

Несмотря на это, россияне отдают себе отчет, что они столкнутся с более грозным самолетом, чем они встречали до сих пор во время войны, и, вероятно, применят более осторожный подход, - предполагают авторы материала.

По словам украинского авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Украина обладает надежной системой защиты для истребителей F-16.

Украина имеет надежные возможности "защитить свои аэродромы средствами противовоздушной обороны для отражения российских атак. Все время, когда Россия вторглась в Украину, она активно пыталась ударить по украинским аэродромам, но атаки были несколько безуспешными", - объясняет Храпчинский.

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