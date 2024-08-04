Україна отримала перші винищувачі F-16 в кінці липня — деталі

Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня. До кінця року ЗСУ отримають ще 10 західних винищувачів.

Стали відомі нові деталі отримання Україною F-16

Як зазначає видання, що перші 10 літаків F-16 з 79, прибули 31 липня.

До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року, — йдеться у матеріалі. Поширити

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, є нестача навчальних місць для українських пілотів — "політичне рішення адміністрації".

Ще одна причина — це мовні труднощі. Попри те, що українські пілоти загартовані у боях, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.

Інший фактор затримок — це створення інфраструктури для обслуговування F-16. Зазначається, що бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам. Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО, — пише видання. Поширити

Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зазначає, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян.

Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями. Але водночас таке розпорошення ускладнює логістику — потрібно більше людей і більше запчастин.

Надання Україні F-16: що відомо

Трохи менш як рік тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.

Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.

Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.

На початку липня під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався. Поширити

Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.