Україна отримала перші винищувачі F-16 в кінці липня — деталі

Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня. До кінця року ЗСУ отримають ще 10 західних винищувачів.
Головні тези:
- Україна отримала перші 10 винищувачів F-16, а до кінця 2024 року планується отримання усього 20 літаків американського виробництва.
- Процес постачання винищувачів F-16 до України зустрівся з певними труднощами, зокрема через нестачу навчальних місць для українських пілотів та мовні бар’єри.
- Літаки F-16 допоможуть Україні скоротити перевагу Росії в небі, оскільки російська авіація є більш сучасною. Українські пілоти проходять підготовку в США та Данії.
- Розгорнутість винищувачів F-16 з великим ступенем секретності ускладнює логістику, вимагаючи більше людей та запчастин для обслуговування.
Стали відомі нові деталі отримання Україною F-16
Як зазначає видання, що перші 10 літаків F-16 з 79, прибули 31 липня.
Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, є нестача навчальних місць для українських пілотів — "політичне рішення адміністрації".
Ще одна причина — це мовні труднощі. Попри те, що українські пілоти загартовані у боях, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.
Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зазначає, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян.
Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями. Але водночас таке розпорошення ускладнює логістику — потрібно більше людей і більше запчастин.
Надання Україні F-16: що відомо
Трохи менш як рік тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.
Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.
Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.
Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.
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