Вони сприймають дуже іміджеві наслідки, що не дай Боже один літак буде втрачено. Але ж це війна, треба розуміти, що ризики завжди присутні. Також, вони хочуть, щоб літаки обережно використовувалися на перших етапах, аби призвичаїлися, аби звикли і вони. І це буде залежати від постачання зброї. Якщо ми отримаємо ті ж JASSM ракети, то це означає, що ми зможемо більш активно застосовувати ці літаки по наземних цілях, - наголошує Мусієнко.