Коли українські F-16 зможуть збивати літаки РФ з КАБами — пояснення експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли українські F-16 зможуть збивати літаки РФ з КАБами — пояснення експерта

F-16
Джерело:  NV

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, передані Україні західними партнерами винищувачі F-16 на початковому етапі виконуватимуть 3 задачі. 

Головні тези:

  • Першим етапом використання українських F-16 буде протиповітряна оборона в небі над заходом і центром держави.
  • Другим етапом передбачено атаки по наземних цілях окупантів, включаючи системи ППО та протирадіолокаційні станції.
  • Третій етап увійде в дію поступово і передбачатиме боротьбу з носіями КАБів, які загрожують населенню на сході та півдні України.
  • Наразі немає точних відомостей про терміни, коли українські F-16 зможуть діяти проти використання літаками РФ авіабомб КАБ.
  • Використання F-16 буде залежати від отримання більшої кількості винищувачів від західних партнерів та постачання сучасної бронетехніки для них.

Що відомо про першочергові завдання українських F-16

Перший етап - це протиповітряна оборона в небі над заходом і центром нашої держави. І вони здатні дуже серйозно докластися до захисту нашого неба, навіть шість одиниць. Друге - це атаки вдосконаленими JDAM по наземних цілях окупантів. Не думаю, що вздовж усієї лінії фронту на початку. Але вони безумовно будуть. І атаки по системах ППО, по протирадіолокаційних станціях. Ось це те, що ми побачимо на перших двох етапах, - підкреслює Мусієнко.

Аналітик зазначає, що перехід до третього етапу буде впроваджуватись українськими військовими поступово.

Зокрема, це залежатиме від термінів отримання Україною більшої кількості винищувачів від західних партнерів.

Третій етап передбачає боротьбу з носіями КАБів, які дошкуляють нашим людям на сході та півдні. Це вже буде третій етап, можливо, коли прибудуть літаки ДРЛВ. Це певне підсилення, звичайно. Навіть така кількість, вона нам допоможе, - пояснює Мусієнко.

Коли українські F-16 зможуть протидіяти скиданню КАБів літаками РФ

Аналітик підкреслив, що наразі невідомо, коли Україна зможе задіяти F-16 для протидії використанню літаками злочинної армії РФ авіабомб КАБ, оскільки західні партнери дуже переймаються за долю переданих Україні винищувачів.

Вони сприймають дуже іміджеві наслідки, що не дай Боже один літак буде втрачено. Але ж це війна, треба розуміти, що ризики завжди присутні. Також, вони хочуть, щоб літаки обережно використовувалися на перших етапах, аби призвичаїлися, аби звикли і вони. І це буде залежати від постачання зброї. Якщо ми отримаємо ті ж JASSM ракети, то це означає, що ми зможемо більш активно застосовувати ці літаки по наземних цілях, - наголошує Мусієнко.

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