За словами військового експерта Олександра Мусієнка, передані Україні західними партнерами винищувачі F-16 на початковому етапі виконуватимуть 3 задачі.
Головні тези:
- Першим етапом використання українських F-16 буде протиповітряна оборона в небі над заходом і центром держави.
- Другим етапом передбачено атаки по наземних цілях окупантів, включаючи системи ППО та протирадіолокаційні станції.
- Третій етап увійде в дію поступово і передбачатиме боротьбу з носіями КАБів, які загрожують населенню на сході та півдні України.
- Наразі немає точних відомостей про терміни, коли українські F-16 зможуть діяти проти використання літаками РФ авіабомб КАБ.
- Використання F-16 буде залежати від отримання більшої кількості винищувачів від західних партнерів та постачання сучасної бронетехніки для них.
Що відомо про першочергові завдання українських F-16
Аналітик зазначає, що перехід до третього етапу буде впроваджуватись українськими військовими поступово.
Зокрема, це залежатиме від термінів отримання Україною більшої кількості винищувачів від західних партнерів.
Коли українські F-16 зможуть протидіяти скиданню КАБів літаками РФ
Аналітик підкреслив, що наразі невідомо, коли Україна зможе задіяти F-16 для протидії використанню літаками злочинної армії РФ авіабомб КАБ, оскільки західні партнери дуже переймаються за долю переданих Україні винищувачів.
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