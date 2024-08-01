По словам военного эксперта Александра Мусиенко, переданные Украине западными партнерами истребители F-16 на начальном этапе будут выполнять 3 задачи.
Главные тезисы
- Украинские F-16 будут использоваться для противовоздушной обороны над западом и центром Украины, а затем для атак на наземные цели окупантов, включая системы ПВО.
- Эксперт указывает, что третий этап использования истребителей F-16 будет посвящен борьбе с носителями КАБов, угрожающими населению на востоке и юге Украины.
- Пока нет точных сведений о сроках, когда украинские F-16 смогут действовать против сброса КАБов самолетами РФ, в зависимости от получения новой техники и вооружения от западных партнеров.
- Западные партнеры выражают осторожность и беспокойство относительно потери истребителей F-16, поэтому украинским военным важно аккуратно и эффективно использовать данную технику.
- Возможность применения украинскими F-16 будет увеличиваться с поступлением современного вооружения, такого как ракеты JASSM, что позволит более активное воздействие на наземные цели.
Что известно о первоочередных задачах украинских F-16
Аналитик отмечает, что переход к третьему этапу будет внедряться украинскими военными постепенно.
В частности, это зависит от сроков получения Украиной большего количества истребителей от западных партнеров.
Когда украинские F-16 смогут противодействовать сбросу КАБов самолетами РФ
Аналитик подчеркнул, что пока неизвестно, когда Украина сможет задействовать F-16 для противодействия использованию самолетами преступной армии РФ авиабомб КАБ, поскольку западные партнеры очень переживают за судьбу переданных Украине истребителей.
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