Когда украинские F-16 смогут сбивать самолеты РФ с КАБами — объяснение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Когда украинские F-16 смогут сбивать самолеты РФ с КАБами — объяснение эксперта

F-16
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Источник:  NV

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, переданные Украине западными партнерами истребители F-16 на начальном этапе будут выполнять 3 задачи.

Главные тезисы

  • Украинские F-16 будут использоваться для противовоздушной обороны над западом и центром Украины, а затем для атак на наземные цели окупантов, включая системы ПВО.
  • Эксперт указывает, что третий этап использования истребителей F-16 будет посвящен борьбе с носителями КАБов, угрожающими населению на востоке и юге Украины.
  • Пока нет точных сведений о сроках, когда украинские F-16 смогут действовать против сброса КАБов самолетами РФ, в зависимости от получения новой техники и вооружения от западных партнеров.
  • Западные партнеры выражают осторожность и беспокойство относительно потери истребителей F-16, поэтому украинским военным важно аккуратно и эффективно использовать данную технику.
  • Возможность применения украинскими F-16 будет увеличиваться с поступлением современного вооружения, такого как ракеты JASSM, что позволит более активное воздействие на наземные цели.

Что известно о первоочередных задачах украинских F-16

Первый этап – это противовоздушная оборона в небе над западом и центром нашего государства. И они могут очень серьезно приложиться к защите нашего неба, даже шесть единиц. Второе – это атаки усовершенствованными JDAM по наземным целям окупантов. Не думаю, что по всей линии фронта в начале. Но они, безусловно, будут. И атаки по системам ПВО, по противорадиолокационным станциям. Вот это то, что мы увидим на первых двух этапах, – подчеркивает Мусиенко.

Аналитик отмечает, что переход к третьему этапу будет внедряться украинскими военными постепенно.

В частности, это зависит от сроков получения Украиной большего количества истребителей от западных партнеров.

Третий этап предусматривает борьбу с носителями КАБов, которые донимают наших людей на востоке и юге. Это уже будет третий этап, возможно когда прибудут самолеты ДРЛВ. Это определенное усиление, конечно. Даже такое количество, оно нам поможет, – объясняет Мусиенко.

Когда украинские F-16 смогут противодействовать сбросу КАБов самолетами РФ

Аналитик подчеркнул, что пока неизвестно, когда Украина сможет задействовать F-16 для противодействия использованию самолетами преступной армии РФ авиабомб КАБ, поскольку западные партнеры очень переживают за судьбу переданных Украине истребителей.

Они воспринимают очень имиджевые последствия, что не дай Бог один самолет будет потерян. Но ведь это война, надо понимать, что риски всегда присутствуют. Также они хотят, чтобы самолеты осторожно использовались на первых этапах, чтобы привыкли, чтобы привыкли и они. И это будет зависеть от снабжения оружием. Если мы получим те же JASSM ракеты, то это означает, что мы сможем более активно применять эти самолеты по наземным целям, – отмечает Мусиенко.

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