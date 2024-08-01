Они воспринимают очень имиджевые последствия, что не дай Бог один самолет будет потерян. Но ведь это война, надо понимать, что риски всегда присутствуют. Также они хотят, чтобы самолеты осторожно использовались на первых этапах, чтобы привыкли, чтобы привыкли и они. И это будет зависеть от снабжения оружием. Если мы получим те же JASSM ракеты, то это означает, что мы сможем более активно применять эти самолеты по наземным целям, – отмечает Мусиенко.