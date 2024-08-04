Украина получила первые истребители F-16 в конце июля — детали

Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля. До конца года ВСУ получат еще 10 западных истребителей.

Стали известны новые детали получения Украины F-16

Как отмечает издание, что первые 10 самолетов F-16 из 79 прибыли 31 июля.

До конца 2024 г. Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные обещаны так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами поступят партиями в течение 2025 года, — говорится в материале. Поделиться

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что разочарован тем, сколько времени ушло, чтобы доставить самолеты в Украину. По его словам, одной из причин, которая могла повлиять на ситуацию со снабжением, является недостаток учебных мест для украинских пилотов — "политическое решение администрации".

Еще одна причина — это языковые трудности. Несмотря на то, что украинские пилоты закалены в боях, F-16 отличаются и сложнее, чем Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.

Другой фактор задержек — это создание инфраструктуры для обслуживания F-16. Отмечается, что бортовым инженерам необходима такая же подготовка, как и пилотам. Некоторые работы по ремонту и техническому обслуживанию могут также проводиться в соседних странах НАТО, пишет издание. Поделиться

Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге отмечает, что самолеты F-16 являются приоритетной целью для россиян.

Поэтому они были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями. Но в то же время такое распыление усложняет логистику — нужно больше людей и больше запчастей.

Предоставление Украине F-16: что известно

Чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом, они ответили на частые призывы украинских чиновников по поставкам таких самолетов.

Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация окупантов гораздо более современная, чем украинская.

После анонса поставки на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.

В начале июля на саммите НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался. Поделиться

Лидеры трех стран уверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.