Украина получила первые истребители F-16 в конце июля — детали

Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля. До конца года ВСУ получат еще 10 западных истребителей.
Главные тезисы
- Украина получила первые десять истребителей F-16 и ожидает получить еще 10 до конца года.
- Различия между F-16 и советскими истребителями Миг-29 и Су-27 создают сложности для украинских пилотов.
- Поставка и обслуживание F-16 требует создания специальной инфраструктуры и обучения бортовых инженеров.
- У предоставления Украине F-16 российские военные обеспокоены, что делает обслуживание и логистику сложнее.
- Самолеты F-16 позволят Украине сократить преимущество в воздушном пространстве России и уже начинают использоваться для подготовки украинских пилотов.
Стали известны новые детали получения Украины F-16
Как отмечает издание, что первые 10 самолетов F-16 из 79 прибыли 31 июля.
Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес заявил, что разочарован тем, сколько времени ушло, чтобы доставить самолеты в Украину. По его словам, одной из причин, которая могла повлиять на ситуацию со снабжением, является недостаток учебных мест для украинских пилотов — "политическое решение администрации".
Еще одна причина — это языковые трудности. Несмотря на то, что украинские пилоты закалены в боях, F-16 отличаются и сложнее, чем Миг-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.
Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге отмечает, что самолеты F-16 являются приоритетной целью для россиян.
Поэтому они были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями. Но в то же время такое распыление усложняет логистику — нужно больше людей и больше запчастей.
Предоставление Украине F-16: что известно
Чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом, они ответили на частые призывы украинских чиновников по поставкам таких самолетов.
Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация окупантов гораздо более современная, чем украинская.
После анонса поставки на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.
Лидеры трех стран уверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.
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