На Луганщине и Донетчине прогремели мощные взрывы — видео

Днем 4 августа на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей раздались взрывы.
Главные тезисы
- Российские оккупанты после первых взрывов сразу вспомнили о F-16.
- Это произошло после того, как Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие западных истребителей в Украину.
- Параллельно с взрывами на оккупированных территориях, в России произошел масштабный пожар возле нефтебазы в Ростовской губернии, что может привести к серьезным последствиям.
Что известно о "бавовне" на оккупированных территориях 4 августа
Первоначально российские захватчики начали жаловаться на взрывы в Луганске.
Как сообщают местные телеграмм-каналы, над городом поднимается столб дыма.
Оккупанты в сети уже начали озвучивать версию, что это результаты работы ракет Storm Shadow, которые выпустили Силы обороны Украины.
Кроме того, появилась информация о работе ПВО в оккупированных Донецке и Макеевке.
Видео прилетов по Луганску уже обнародовано в сети.
Во время одного из них голос за кадром абсолютно обыденно говорит "Вон ***шит, детонирует".
Что интересно, российские пропагандисты также начали утверждать, что "есть угроза вражеской авиации, включая F-16".
Их заявления прозвучали на фоне того, как украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие западных истребителей в Украину — это произошло вечером 4 августа.
Российские оккупанты утверждают, что насчитали около 12 взрывов.
В России также начался масштабный пожар
4 августа "бавовна" снова посетил территорию страны-агрессорки РФ.
Как сообщают местные телеграмм-каналы, в Ростовской губернии бушует масштабный пожар возле нефтебазы.
Местные власти утверждают, что сначала якобы загорелась трава, затем пожар перекинулся на склады.
По некоторым данным может гореть и сама нефтебаза.
Примечательно, что столбы дыма возвышаются над разными местами.
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