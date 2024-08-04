На Луганщине и Донетчине прогремели мощные взрывы — видео

Днем 4 августа на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей раздались взрывы.

Что известно о "бавовне" на оккупированных территориях 4 августа

Первоначально российские захватчики начали жаловаться на взрывы в Луганске.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, над городом поднимается столб дыма.

Оккупанты в сети уже начали озвучивать версию, что это результаты работы ракет Storm Shadow, которые выпустили Силы обороны Украины.

Кроме того, появилась информация о работе ПВО в оккупированных Донецке и Макеевке.

Видео прилетов по Луганску уже обнародовано в сети.

Во время одного из них голос за кадром абсолютно обыденно говорит "Вон ***шит, детонирует".

Что интересно, российские пропагандисты также начали утверждать, что "есть угроза вражеской авиации, включая F-16".

Их заявления прозвучали на фоне того, как украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие западных истребителей в Украину — это произошло вечером 4 августа.

Российские оккупанты утверждают, что насчитали около 12 взрывов.

В России также начался масштабный пожар

4 августа "бавовна" снова посетил территорию страны-агрессорки РФ.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в Ростовской губернии бушует масштабный пожар возле нефтебазы.

Местные власти утверждают, что сначала якобы загорелась трава, затем пожар перекинулся на склады.

По некоторым данным может гореть и сама нефтебаза.

Примечательно, что столбы дыма возвышаются над разными местами.