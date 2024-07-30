Атака на аэродром "Оленья". ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а не один, как сообщалось ранее.

Под удар дронов попали сразу два Ту-22М3

Андрей Юсов обращает внимание на то, что речь идет о взрыве над расположением самолетов.

Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31. Борт №33 — это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 — это тоже определенные повреждения. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Он также добавил, что восстановление этих самолетов может забрать у страны-агрессорки несколько месяцев.

Кроме того, указано, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Представитель ГУР уточнил дату и время, когда это произошло. Как известно, ранее была информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.

По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар, — отметил Андрей Юсов. Поделиться

ГУР постепенно разрушает имидж России

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что украинской разведке удалось атаковать дронами российский аэродром "Оленья" в Мурманской области, что почти в 2 тысячах километрах от Украины.

По его мнению, это уникальный случай, который войдет в историю.

Украина осуществляет важную работу в оккупированном Крыму, также есть попадания на другие российские аэродромы. Сейчас мы видим поражение стратегической авиации. Это уникальный случай, который войдет в историю. Ведь это впервые российский бомбардировщик был поражен в пункте базирования — на аэродроме, специально разработанном для таких самолетов, — отмечает эксперт. Поделиться

По словам Мусиенко, это колоссальная пощечина имиджу и репутации России, потому что она продемонстрировал, какие проблемы сейчас есть у врага.