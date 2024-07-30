Атака на аэродром "Оленья". ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Атака на аэродром "Оленья". ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ

Ту-22М3
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а не один, как сообщалось ранее.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали российский аэродром в Мурманской области, нанося ущерб стратегической авиации РФ, что свидетельствует об успешности разведки и уникальности ситуации.
  • Этот инцидент представляет собой серьезный вызов для репутации России.
  • Эксперты считают, что это событие отражает проблемы, с которыми сталкивается Россия во время войны против Украины.

Под удар дронов попали сразу два Ту-22М3

Андрей Юсов обращает внимание на то, что речь идет о взрыве над расположением самолетов.

Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31. Борт №33 — это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 — это тоже определенные повреждения.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Он также добавил, что восстановление этих самолетов может забрать у страны-агрессорки несколько месяцев.

Кроме того, указано, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Представитель ГУР уточнил дату и время, когда это произошло. Как известно, ранее была информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.

По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар, — отметил Андрей Юсов.

ГУР постепенно разрушает имидж России

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что украинской разведке удалось атаковать дронами российский аэродром "Оленья" в Мурманской области, что почти в 2 тысячах километрах от Украины.

По его мнению, это уникальный случай, который войдет в историю.

Украина осуществляет важную работу в оккупированном Крыму, также есть попадания на другие российские аэродромы. Сейчас мы видим поражение стратегической авиации. Это уникальный случай, который войдет в историю. Ведь это впервые российский бомбардировщик был поражен в пункте базирования — на аэродроме, специально разработанном для таких самолетов, — отмечает эксперт.

По словам Мусиенко, это колоссальная пощечина имиджу и репутации России, потому что она продемонстрировал, какие проблемы сейчас есть у врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР поделились подробностями о новых дронах-разведчиках РФ
Дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Рекордный удар. Атака ГУР по аэродрому "Оленья" совершена новыми дронами — эксперты
Дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Уникальный случай. Эксперт оценил атаку ГУР по российскому бомбардировщику Ту-22М3
Ту-22М3

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?