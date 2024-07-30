Атака на аэродром "Оленья". ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а не один, как сообщалось ранее.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали российский аэродром в Мурманской области, нанося ущерб стратегической авиации РФ, что свидетельствует об успешности разведки и уникальности ситуации.
- Этот инцидент представляет собой серьезный вызов для репутации России.
- Эксперты считают, что это событие отражает проблемы, с которыми сталкивается Россия во время войны против Украины.
Под удар дронов попали сразу два Ту-22М3
Андрей Юсов обращает внимание на то, что речь идет о взрыве над расположением самолетов.
Он также добавил, что восстановление этих самолетов может забрать у страны-агрессорки несколько месяцев.
Кроме того, указано, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.
Представитель ГУР уточнил дату и время, когда это произошло. Как известно, ранее была информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.
ГУР постепенно разрушает имидж России
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что украинской разведке удалось атаковать дронами российский аэродром "Оленья" в Мурманской области, что почти в 2 тысячах километрах от Украины.
По его мнению, это уникальный случай, который войдет в историю.
По словам Мусиенко, это колоссальная пощечина имиджу и репутации России, потому что она продемонстрировал, какие проблемы сейчас есть у врага.
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