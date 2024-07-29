Уникальный случай. Эксперт оценил атаку ГУР по российскому бомбардировщику Ту-22М3

ГУР дронами ударило по аэродрому "Оленья" в Мурманской области, что почти в 2 тысячах километрах от Украины. Там был поражен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Главные тезисы
- Удар по Ту-22М3 на аэродроме Оленья свидетельствует о проблемах в российской обороне и способности Украины наносить системные удары по важным объектам.
- Украинские дроны показали высокую технологичность и способность поражать цели на большие расстояния, что создает серьезные проблемы для российской инфраструктуры.
- Атака на аэродром Оленья разрушает мифы о защите границы России, подчеркивая необходимость развития дальнобойных дронов для Украины.
- Указанный удар наводит на мысль о необходимости пересмотра стратегии применения стратегической авиации России и создания серийных решений для минимизации угрозы со стороны украинских дронов-камикадзе.
- Удар ГУР по российскому бомбардировщику подчеркивает важность развития дальнобойных беспилотных летательных аппаратов и демонстрирует серьезные возможности украинского военно-промышленного комплекса.
Разрушение имиджа России: эксперт об ударе ГУР по аэродрому "Оленья"
Удары по таким целям становятся системными, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это уникальный случай, который войдет в историю.
Очевидно, что это не разовая акция. С этой точки зрения также важен аэродром "Энгельс", потому что там проводят регламентные работы и модернизации некоторых бортов.
Следует обратить внимание на то, что граница России с Финляндией, Эстонией, которые являются членами НАТО, фактически незакрыта. Вдоль него могут лететь ракеты, ведь ПВО не хватает. Это опровергает российские мифы о том, что НАТО угрожает им. Если это действительно так, то почему на границе со странами-членами Альянса нет даже ЗРК? — говорит эксперт
Поэтому случай поражения бомбардировщика подтверждает, что у российской обороны есть много проблем, а также демонстрирует серьезные возможности Украины.
"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенному Силами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.
Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, это для Сил обороны является рекордом.
Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.
Поэтому, думаю, со временем мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья". Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, у которого расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо.
Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.
Первый — украинскому ОПК удалось создать дроны-камикадзе со столь большой дальностью полета, чтобы уже расширяло зону стратегической неопределенности для агрессора. И здесь судя по всему, речь идет именно о серийном решении.
Второй — вероятно, россиянам придется пересматривать формат применения стратегической авиации с тем, чтобы минимизировать возможные последствия повторных ударов дальнобойных БПЛА-камикадзе Сил обороны Украины.
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