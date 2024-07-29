Уникальный случай. Эксперт оценил атаку ГУР по российскому бомбардировщику Ту-22М3

ГУР дронами ударило по аэродрому "Оленья" в Мурманской области, что почти в 2 тысячах километрах от Украины. Там был поражен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Разрушение имиджа России: эксперт об ударе ГУР по аэродрому "Оленья"

Удары по таким целям становятся системными, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это уникальный случай, который войдет в историю.

Нельзя не заметить, что удары по аэродромам обладают определенной системностью. Украина осуществляет важную работу в оккупированном Крыму, также попадание на другие российские аэродромы. Сейчас мы видим поражение стратегической авиации. Это уникальный случай, вошедший в историю. Ведь это впервые российский бомбардировщик был поражен в пункте базирования — на аэродроме, специально разработанном для таких самолетов. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Это колоссальная оплеуха по имиджу и репутации России, потому что он продемонстрировал, какие проблемы у них есть. А представьте, если бы улетели американские ракеты Tomahawk. Тогда 50% российской стратегической авиации было бы уничтожено в результате только одной атаки, Поделиться

Очевидно, что это не разовая акция. С этой точки зрения также важен аэродром "Энгельс", потому что там проводят регламентные работы и модернизации некоторых бортов.

Следует обратить внимание на то, что граница России с Финляндией, Эстонией, которые являются членами НАТО, фактически незакрыта. Вдоль него могут лететь ракеты, ведь ПВО не хватает. Это опровергает российские мифы о том, что НАТО угрожает им. Если это действительно так, то почему на границе со странами-членами Альянса нет даже ЗРК? — говорит эксперт

Поэтому случай поражения бомбардировщика подтверждает, что у российской обороны есть много проблем, а также демонстрирует серьезные возможности Украины.

"Tomagawk с крыльями". ГУР нанес рекордный удар по объектам РФ

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что удар по аэродрому "Оленья", нанесенному Силами обороны 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.

Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, интересно — украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, это для Сил обороны является рекордом.

Эксперт убежден, что результаты атаки по аэродрому Оленья могут быть более разрушительными для россиян.

Поэтому, думаю, со временем мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья". Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, у которого расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями и россиянам от этого очень нехорошо.

Есть как минимум два стратегических результата по итогам сегодняшнего налета наших БПЛА на объекты по территории РФ.