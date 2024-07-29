ВСУ поразили бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, ВСУ поразили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 преступной армии РФ во время атаки по аэродрому "Оленья".
Главные тезисы
- Поражение бомбардировщика Ту-22М3 имеет важное значение, учитывая отсутствие возможности производства подобных самолетов в РФ.
- Украинские военные провели результативные операции на территории РФ, подчеркивая важность их вклада в оборонные мероприятия в период военных действий.
- Продолжаются массовые кибератаки и инциденты на российских объектах, связанные с войной против украинцев.
- Представитель ГУР отметил, что украинские силы провели успешные выходные, эффективно нанося удары по объектам в РФ.
- Деятельность украинских спецслужб и ГУР в целом показала высокий уровень подготовки и результативности в контексте текущего конфликта.
Что в ГУР говорят по поводу результатов атаки по аэродрому РФ "Оленья"
По его словам, попадание в стратегический бомбардировщик российских оккупантов имеет чрезвычайную важность, поскольку у страны-агрессорки пока нет возможности производить подобные самолеты.
Юсов подчеркнул, что сейчас идет Олимпиада и весь мир наблюдает за ней.
Что известно о результативных ударах ВСУ по территории РФ в течение выходных
Юсов подытожил, что украинские военные провели очень результативные выходные
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