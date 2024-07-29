В ГУР подтвердили последствия удара ВСУ по аэродрому РФ "Оленья"
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР подтвердили последствия удара ВСУ по аэродрому РФ "Оленья"

Бомбардировщик Ту-22М3
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, ВСУ поразили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 преступной армии РФ во время атаки по аэродрому "Оленья".

Главные тезисы

  • Поражение бомбардировщика Ту-22М3 имеет важное значение, учитывая отсутствие возможности производства подобных самолетов в РФ.
  • Украинские военные провели результативные операции на территории РФ, подчеркивая важность их вклада в оборонные мероприятия в период военных действий.
  • Продолжаются массовые кибератаки и инциденты на российских объектах, связанные с войной против украинцев.
  • Представитель ГУР отметил, что украинские силы провели успешные выходные, эффективно нанося удары по объектам в РФ.
  • Деятельность украинских спецслужб и ГУР в целом показала высокий уровень подготовки и результативности в контексте текущего конфликта.

Что в ГУР говорят по поводу результатов атаки по аэродрому РФ "Оленья"

Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Понятно, что здесь угадать направление легко. Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента – что-то попало куда-нибудь. Можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика, – подчеркнул Юсов.

По его словам, попадание в стратегический бомбардировщик российских оккупантов имеет чрезвычайную важность, поскольку у страны-агрессорки пока нет возможности производить подобные самолеты.

ВСУ поразили бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"
Бомбардировщик РФ Ту-22М3

Юсов подчеркнул, что сейчас идет Олимпиада и весь мир наблюдает за ней.

Но у нас великая война и у нас свои достижения. И это действительно олимпийские достижения украинских сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР. В России продолжаются массовые кибератаки. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, задействованных в войне против украинцев. И, конечно, Оленья, это особенная новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные, - отметил представитель ГУР.

Что известно о результативных ударах ВСУ по территории РФ в течение выходных

Юсов подытожил, что украинские военные провели очень результативные выходные

Вообще, эти выходные были очень урожайны. В России продолжаются массовые кибератаки на финансовую структуру. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, задействованных в войне против украинцев. И конечно "Оленья" это такая особенная новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные. И дальше, безусловно, точно будет, - подчеркнул представитель украинской военной разведки.

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