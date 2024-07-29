ВСУ поразили бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

Что в ГУР говорят по поводу результатов атаки по аэродрому РФ "Оленья"

Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Понятно, что здесь угадать направление легко. Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента – что-то попало куда-нибудь. Можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика, – подчеркнул Юсов. Поделиться

По его словам, попадание в стратегический бомбардировщик российских оккупантов имеет чрезвычайную важность, поскольку у страны-агрессорки пока нет возможности производить подобные самолеты.

Бомбардировщик РФ Ту-22М3

Юсов подчеркнул, что сейчас идет Олимпиада и весь мир наблюдает за ней.

Но у нас великая война и у нас свои достижения. И это действительно олимпийские достижения украинских сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР. В России продолжаются массовые кибератаки. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, задействованных в войне против украинцев. И, конечно, Оленья, это особенная новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные, - отметил представитель ГУР. Поделиться

Что известно о результативных ударах ВСУ по территории РФ в течение выходных

Юсов подытожил, что украинские военные провели очень результативные выходные