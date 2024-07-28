Появились спутниковые снимки последствий поражения аэродрома Саки
Категория
Украина
Дата публикации

Появились спутниковые снимки последствий поражения аэродрома Саки

Взрыв
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Источник:  24 канал

Спутниковые снимки последствий ракетной атаки украинских военных по аэродрому "Саки" преступной армии РФ в оккупированном Крыму свидетельствуют об уничтожении истребителя Су-30СМ и вероятном повреждении еще одного самолета.

Главные тезисы

  • На спутниковых снимках видны последствия ракетной атаки аэродрома Саки в Крыму, где был размещен российский истребитель Су-30СМ.
  • Украинские военные атаковали аэродром Саки, что привело к уничтожению истребителя и повреждению других самолетов на базе.
  • Истребитель Су-30СМ и РЛС армии РФ были уничтожены в результате ракетных ударов украинских военных.
  • В Генштабе ВСУ подтверждают ракетные удары по аэродрому Саки и указывают на его значение для контроля воздушного пространства.
  • Ракетный удар украинских военных на аэродроме Саки привел к уничтожению РЛС и ранениям оккупантов, подтверждает информация из различных источников.

Что известно о последствиях поражения украинскими военными аэродрома "Саки"

На спутниковых снимках можно увидеть подтекание топлива.

По данным исследователей, по состоянию на 23 июля на аэродроме Саки базировались 9 самолетов Су-24, еще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.

Украина уничтожила Су-30СМ армии РФ ударом по аэродрому "Саки"
Спутниковый снимок последствий удара ВСУ по аэродрому "Саки"

Россия продолжает терять самолеты даже без помощи наших военных. В частности, известно, что в Волгоградской области пал истребитель Су-34. Предварительная причина падения – техническая неисправность.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется, - говорится в сообщении Генштаба, - подчеркивается в сообщении Генштаба.

Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.

По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.

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