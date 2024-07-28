Спутниковые снимки последствий ракетной атаки украинских военных по аэродрому "Саки" преступной армии РФ в оккупированном Крыму свидетельствуют об уничтожении истребителя Су-30СМ и вероятном повреждении еще одного самолета.
Главные тезисы
- На спутниковых снимках видны последствия ракетной атаки аэродрома Саки в Крыму, где был размещен российский истребитель Су-30СМ.
- Украинские военные атаковали аэродром Саки, что привело к уничтожению истребителя и повреждению других самолетов на базе.
- Истребитель Су-30СМ и РЛС армии РФ были уничтожены в результате ракетных ударов украинских военных.
- В Генштабе ВСУ подтверждают ракетные удары по аэродрому Саки и указывают на его значение для контроля воздушного пространства.
- Ракетный удар украинских военных на аэродроме Саки привел к уничтожению РЛС и ранениям оккупантов, подтверждает информация из различных источников.
Что известно о последствиях поражения украинскими военными аэродрома "Саки"
На спутниковых снимках можно увидеть подтекание топлива.
По данным исследователей, по состоянию на 23 июля на аэродроме Саки базировались 9 самолетов Су-24, еще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.
Россия продолжает терять самолеты даже без помощи наших военных. В частности, известно, что в Волгоградской области пал истребитель Су-34. Предварительная причина падения – техническая неисправность.
Что говорят в Генштабе ВСУ
По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.
По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.
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