Спутниковые снимки последствий ракетной атаки украинских военных по аэродрому "Саки" преступной армии РФ в оккупированном Крыму свидетельствуют об уничтожении истребителя Су-30СМ и вероятном повреждении еще одного самолета.

Что известно о последствиях поражения украинскими военными аэродрома "Саки"

На спутниковых снимках можно увидеть подтекание топлива.

По данным исследователей, по состоянию на 23 июля на аэродроме Саки базировались 9 самолетов Су-24, еще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.

Спутниковый снимок последствий удара ВСУ по аэродрому "Саки"

Россия продолжает терять самолеты даже без помощи наших военных. В частности, известно, что в Волгоградской области пал истребитель Су-34. Предварительная причина падения – техническая неисправность.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 26 июля украинские военные нанесли ракетные удары по аэродрому "Саки" преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется, - говорится в сообщении Генштаба, - подчеркивается в сообщении Генштаба. Поделиться

Подчеркивается, что аэродром находился под прикрытием современных российских систем ПВО, которые в очередной раз не смогли эффективно отработать его защиту.

По информации российского Telegram-канала “ASTRA”, в результате удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому "Саки" был уничтожен РЛС оккупационной армии РФ и ранены два российских кафира.