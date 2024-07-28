Супутникові знімки наслідків ракетної атаки українських військових по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ в окупованому Криму свідчать про знищення винищувача Су-30СМ та ймовірного пошкодження ще одного літака.

Що відомо про наслідки ураження українськими військовими аеродрому “Саки”

Зазначається, що на супутникових знімках можна побачити підтікання палива.

Загалом за даними дослідників, станом на 23 липня на аеродромі Саки базувалися 9 літаків Су-24, ще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.

Супутниковий знімок наслідків удару ЗСУ по аеродрому “Саки”

Росія продовжує втрачати літаки навіть без допомоги наших військових. Зокрема, відомо, що у Волгоградській області упав винищувач Су-34. Попередня причина падіння – технічна несправність.

Що кажуть в Генштабі ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, вніч на 26 липня українські військові завдали ракетних ударів по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Інформація щодо наслідків удару уточнюється, - зазначається у повідомленні Генштабу, - підкреслюється у повідомленні Генштабу. Поширити

Підкреслюється, що аеродром перебував під прикриттям сучасних російських систем ППО, які в черговий раз не змогли ефективно відпрацювати на його захист.

За інформацією російського Telegram-каналу “ASTRA”, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому "Саки" було знищено РЛС окупаційної армії РФ та поранено двох російських окупантів.