Супутникові знімки наслідків ракетної атаки українських військових по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ в окупованому Криму свідчать про знищення винищувача Су-30СМ та ймовірного пошкодження ще одного літака.
Головні тези:
- Супутникові знімки показують наслідки ракетної атаки українських військових по аеродрому Саки в окупованому Криму.
- На аеродромі Саки базувались 9 літаків Су-24 та кілька Су-30СМ, з яких один був знищений у результаті удару.
- Генштаб ЗСУ повідомив про ракетні удари по аеродрому Саки, який використовується армією РФ для контролю повітряного простору.
- Технічна несправність була вказана як причина падіння російського винищувача Су-34 в Волгоградській області.
- Ракетний удар ЗСУ на аеродромі Саки призвів до знищення РЛС армії РФ та поранення двох окупантів.
Що відомо про наслідки ураження українськими військовими аеродрому “Саки”
Зазначається, що на супутникових знімках можна побачити підтікання палива.
Загалом за даними дослідників, станом на 23 липня на аеродромі Саки базувалися 9 літаків Су-24, ще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.
Росія продовжує втрачати літаки навіть без допомоги наших військових. Зокрема, відомо, що у Волгоградській області упав винищувач Су-34. Попередня причина падіння – технічна несправність.
Що кажуть в Генштабі ЗСУ
За інформацією Генштабу ЗСУ, вніч на 26 липня українські військові завдали ракетних ударів по аеродрому “Саки” злочинної армії РФ на території окупованого Криму.
Підкреслюється, що аеродром перебував під прикриттям сучасних російських систем ППО, які в черговий раз не змогли ефективно відпрацювати на його захист.
За інформацією російського Telegram-каналу “ASTRA”, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому "Саки" було знищено РЛС окупаційної армії РФ та поранено двох російських окупантів.
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