У ГУР підтвердили наслідки удару ЗСУ по аеродрому РФ "Оленья"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР підтвердили наслідки удару ЗСУ по аеродрому РФ "Оленья"

Бомбардувальник Ту-22М3
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, ЗСУ уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 злочинної армії РФ під час атаки по аеродрому “Оленья”. 

Головні тези:

  • ЗСУ уразили бомбардувальник Ту-22М3 російських окупантів на аеродромі “Оленья”.
  • Українські військові провели дуже результативні дії під час атаки на території РФ.
  • Ураження бомбардувальника має велику важливість, оскільки РФ наразі не має можливості виробляти подібні літаки.
  • Окрім атаки на “Оленья” продовжуються масові кібератаки та інциденти на російських об'єктах.
  • Діяльність українських сил безпеки та оборони підкреслена як важливий внесок у оборонні заходи під час великої війни.

Що у ГУР кажуть стосовно результатів атаки по аеродрому РФ "Оленья"

Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, що тут вгадати напрямок не важко. Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту – щось влучило кудись. Можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника, - підкреслив Юсов.

За його словами, влучання у стратегічний бомбардувальник російських окупантів має надзвичайну важливість, оскільки країна-агресорка наразі не має змоги виробляти подібні літаки.

ЗСУ вразили бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"
Бомбардувальник РФ Ту-22М3

Юсов наголосив, що зараз триває Олімпіада і весь світ спостерігає за нею.

Але в нас велика війна і в нас свої досягнення. І це справді олімпійські досягнення українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і ГУР. На Росії тривають масові кібератаки. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об’єктах, які задіяні у війні проти українців. І, звичайно, Оленья, це особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні, - зазначив представник ГУР.

Що відомо про результативні удари ЗСУ по території РФ протягом вихідних

Юсов підсумував, що українські військові провели дуже результативні вихідні

Взагалі ці вихідні були дуже врожайні. В Росії тривають масові кібератаки на фінансову структуру. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об'єктах, які задіяні у війні проти українців. І звичайно "Оленья" це така особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні. І далі безумовно точно буде, - підкреслив представник української військової розвідки.

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