Але в нас велика війна і в нас свої досягнення. І це справді олімпійські досягнення українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і ГУР. На Росії тривають масові кібератаки. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об’єктах, які задіяні у війні проти українців. І, звичайно, Оленья, це особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні, - зазначив представник ГУР.