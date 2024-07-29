За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, ЗСУ уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 злочинної армії РФ під час атаки по аеродрому “Оленья”.
Головні тези:
- ЗСУ уразили бомбардувальник Ту-22М3 російських окупантів на аеродромі “Оленья”.
- Українські військові провели дуже результативні дії під час атаки на території РФ.
- Ураження бомбардувальника має велику важливість, оскільки РФ наразі не має можливості виробляти подібні літаки.
- Окрім атаки на “Оленья” продовжуються масові кібератаки та інциденти на російських об'єктах.
- Діяльність українських сил безпеки та оборони підкреслена як важливий внесок у оборонні заходи під час великої війни.
Що у ГУР кажуть стосовно результатів атаки по аеродрому РФ "Оленья"
За його словами, влучання у стратегічний бомбардувальник російських окупантів має надзвичайну важливість, оскільки країна-агресорка наразі не має змоги виробляти подібні літаки.
Юсов наголосив, що зараз триває Олімпіада і весь світ спостерігає за нею.
Що відомо про результативні удари ЗСУ по території РФ протягом вихідних
Юсов підсумував, що українські військові провели дуже результативні вихідні
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