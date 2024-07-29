Унікальний випадок. Експерт оцінив атаку ГУР по російському бомбардувальнику Ту-22М3

ГУР дронами вдарило по аеродрому "Оленья" у Мурманській області, що майже за 2 тисячі кілометрів від України. Там був уражений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Головні тези:
- Унікальний випадок удару ГУР по російському бомбардувальнику на аеродромі Оленья в Мурманській області відображає серйозні проблеми в російській обороні.
- Україна демонструє високу спроможність завдавати системних ударів російським об'єктам, включно зі стратегічною авіацією, що викликає серйозні наслідки для Росії.
- Експерти вважають, що удар по аеродрому Оленья став рекордом для українських дронів за відстанню ураження, що свідчить про високу технологічність українського військово-промислового комплексу.
- Серйозний удар по російській інфраструктурі підкреслює незахищеність кордону Росії з країнами-членами НАТО, що руйнує міфи про загрозу, що представляє Альянс для РФ.
- Сучасний військовий конфлікт підтверджує важливість розвитку далекобійних дронів для України та можливість ефективного застосування їх для завдання ударів на стратегічні об'єкти ворога.
Руйнування іміджу Росії: експерт про удар ГУР по аеродрому “Оленья”
Удари по таких цілях стають системними, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це унікальний випадок, який увійде в історію.
Очевидно, що це не одноразова акція. З цього погляду також важливий аеродром "Енгельс", бо саме там проводять регламентні роботи й модернізації деяких бортів.
Варто звернути увагу на те, що кордон Росії з Фінляндією, Естонією, які є членами НАТО, фактично незакритий. Вздовж нього можуть летіти ракети, адже ППО не вистачає. Це спростовує російські міфи про те, що НАТО їм загрожує. Якщо це справді так, то чому на кордоні з країнами-членами Альянсу немає навіть ЗРК? — каже експерт
Тому випадок ураження бомбардувальника підтверджує, що в російській обороні є багато проблем, а також демонструє серйозні спроможності України.
“Tomagawk з крилами”. ГУР завдало рекордного удару по об’єктах РФ
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.
Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво — українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом.
Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.
Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре.
Є як мінімум два стратегічні результати за підсумками сьогоднішнього нальоту наших БПЛА на об’єкти по території РФ.
Перший — українському ОПК вдалось створити дрони-камікадзе із настільки великою дальністю польоту, щоб це уже розширювало зону стратегічної невизначеності для агресора. І тут судячи з усього, мова йде саме про серійне рішення.
Другий — ймовірно, росіянам доведеться переглядати формат застосування стратегічної авіації з тим, щоб мінімізувати можливі наслідки від повторних ударів далекобійних БПЛА-камікадзе Сил оборони України.
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