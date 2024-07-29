Унікальний випадок. Експерт оцінив атаку ГУР по російському бомбардувальнику Ту-22М3

ГУР дронами вдарило по аеродрому "Оленья" у Мурманській області, що майже за 2 тисячі кілометрів від України. Там був уражений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Руйнування іміджу Росії: експерт про удар ГУР по аеродрому “Оленья”

Удари по таких цілях стають системними, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це унікальний випадок, який увійде в історію.

Не можна не помітити, що удари по аеродромах мають певну системність. Україна здійснює важливу роботу в окупованому Криму, також були влучання на інші російські аеродроми. Зараз ми бачимо ураження стратегічної авіації. Це унікальний випадок, який увійде в історію. Адже це вперше російський бомбардувальник був уражений в пункті базування — на аеродромі, який спеціально розробили для таких літаків. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Це колосальний ляпас по іміджу та репутації Росії, тому що він продемонстрував, які проблеми у них є. А уявіть, якби полетіли американські ракети Tomahawk. Тоді 50% російської стратегічної авіації було б знищено внаслідок тільки однієї атаки, Поширити

Очевидно, що це не одноразова акція. З цього погляду також важливий аеродром "Енгельс", бо саме там проводять регламентні роботи й модернізації деяких бортів.

Варто звернути увагу на те, що кордон Росії з Фінляндією, Естонією, які є членами НАТО, фактично незакритий. Вздовж нього можуть летіти ракети, адже ППО не вистачає. Це спростовує російські міфи про те, що НАТО їм загрожує. Якщо це справді так, то чому на кордоні з країнами-членами Альянсу немає навіть ЗРК? — каже експерт

Тому випадок ураження бомбардувальника підтверджує, що в російській обороні є багато проблем, а також демонструє серйозні спроможності України.

“Tomagawk з крилами”. ГУР завдало рекордного удару по об’єктах РФ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.

Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво — українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом.

Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.

Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре.

Є як мінімум два стратегічні результати за підсумками сьогоднішнього нальоту наших БПЛА на об’єкти по території РФ.