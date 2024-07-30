Атака на аеродром "Оленья". ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака на аеродром "Оленья". ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ

Ту-22М3
Джерело:  Радіо Свобода

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, а не один, як повідомлялося раніше.

Головні тези:

  • Українські дрони атакували російський аеродром у Мурманській області, наносячи шкоду стратегічній авіації, що свідчить про успішність розвідки та унікальність ситуації.
  • Цей інцидент є серйозним викликом для репутації Росії.
  • Експерти вважають, що ця подія відображає проблеми, з якими стикається Росія під час війни проти України.

Під удар дронів потрапили одразу два Ту-22М3

Андрій Юсов звертає увагу на те, що мовиться про вибух над розташуванням літаків.

Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові — борт №33 і борт №31. Борт №33 — це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 — це також певні пошкодження.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

Він також додав, що відновлення цих літаків може забрати у країни-агресорки кілька місяців.

Окрім того, наголошується, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Представник ГУР уточнив дату і час коли це відбулося. Як відомо, раніше ширилася інформація про те, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.

По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар, — зазначив Андрій Юсов.

ГУР поступово руйнує імідж Росії

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що українській розвідці вдалося атакувати дронами російський аеродром "Оленья" у Мурманській області, що майже за 2 тисячі кілометрів від України.

На його переконання, це унікальний випадок, який увійде в історію.

Україна здійснює важливу роботу в окупованому Криму, також були влучання на інші російські аеродроми. Зараз ми бачимо ураження стратегічної авіації. Це унікальний випадок, який увійде в історію. Адже це вперше російський бомбардувальник був уражений в пункті базування — на аеродромі, який спеціально розробили для таких літаків, — наголошує експерт.

За словами Мусієнка, це колосальний ляпас по іміджу та репутації Росії, тому що він продемонстрував, які проблеми наразі є у ворога.

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