Атака на аеродром "Оленья". ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, а не один, як повідомлялося раніше.
Головні тези:
- Українські дрони атакували російський аеродром у Мурманській області, наносячи шкоду стратегічній авіації, що свідчить про успішність розвідки та унікальність ситуації.
- Цей інцидент є серйозним викликом для репутації Росії.
- Експерти вважають, що ця подія відображає проблеми, з якими стикається Росія під час війни проти України.
Під удар дронів потрапили одразу два Ту-22М3
Андрій Юсов звертає увагу на те, що мовиться про вибух над розташуванням літаків.
Він також додав, що відновлення цих літаків може забрати у країни-агресорки кілька місяців.
Окрім того, наголошується, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.
Представник ГУР уточнив дату і час коли це відбулося. Як відомо, раніше ширилася інформація про те, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.
ГУР поступово руйнує імідж Росії
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що українській розвідці вдалося атакувати дронами російський аеродром "Оленья" у Мурманській області, що майже за 2 тисячі кілометрів від України.
На його переконання, це унікальний випадок, який увійде в історію.
За словами Мусієнка, це колосальний ляпас по іміджу та репутації Росії, тому що він продемонстрував, які проблеми наразі є у ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-