У ГУР поділилися подробицями про нові дрони-розвідники РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР поділилися подробицями про нові дрони-розвідники РФ

Дрон
Джерело:  Reuters

Російська армія почала використовувати нові й відносно дешеві безпілотники, щоб спробувати ідентифікувати локації протиповітряної оборони України.

Головні тези:

  • Російська армія використовує нові типи дронів для виявлення українських систем протиповітряної оборони.
  • Дрони оснащені камерами та надсилають зображення російським військовим, допомагаючи визначити розташування українських військових об'єктів.
  • Українські оператори вдосконалили техніку перехоплення російських дронів, збиваючи та використовуючи їх.
  • Нові російські безпілотники коштують близько 10 тис дол, що робить їх набагато доступнішими у виробництві порівняно з ракетами ППО.

Росія використовує нові дрони-шпигуни у війні проти України

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, росіяни почали використовувати два нових типи безпілотників.

Ці дрони, які російська армія використала в п’яти атаках безпілотниками за останні два-три тижні, включаючи нічний удар 25 липня, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера.

Один тип дрона оснащений камерою та SIM-картою українського мобільного телефона для надсилання зображень російським військовим.

Вони (росіяни — ред.) визначають, де розташовані наші мобільні групи, де кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати повну картину, де розташовані всі наші ППО.

Андрій Черняк

Андрій Черняк

Представник ГУР

За його словами, нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже нагадують звичайні безпілотники типу Shahed і літають з ними в групі.

Представник ГУР додав, що другий, новий, тип безпілотника не містить вибухового заряду або має лише невеликий заряд і використовується як приманка.

Оскільки він практично не відрізняється від звичайного ударного безпілотника з землі, його все одно потрібно збивати, проте ворог отримує інформацію, де розташовані системи протиповітряної оборони України.

Представник ГУР МО зазначає, що нові безпілотники, ймовірно, коштують «лише» 10 тис дол кожен, і попри великий радіус дії, це робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети ППО.

За його словами, такі дрони також можуть літати на висоті 1000 м, залишаючи їх поза зоною дії кулеметів і автоматичних гвинтівок.

Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів

В якості прикладу наводиться відео від 1 червня, на якому українські сили використовують FPV-дрони з видом від першої особи для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника ZALA та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" під час польоту біля міста Велика Новосілка у Донецькій області.

29 червня оперативне угруповання військ "Харків" оприлюднило відео, на якому видно, як український безпілотник з видом від першої особи перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямі.

В ISW констатують, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. Натомість в Інституті вивчення війни зазначають, що не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Водночас, зазначається у звіті, росіяни скористалися обмеженнями на системи ППО в останні місяці для більш вільного використання розвідувальних безпілотників в Україні, зокрема у глибокому українському тилу. Це дозволило військам РФ вдосконалити свої розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси (РВК/РУК).

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