У ГУР поділилися подробицями про нові дрони-розвідники РФ

Росія використовує нові дрони-шпигуни у війні проти України

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, росіяни почали використовувати два нових типи безпілотників.

Ці дрони, які російська армія використала в п’яти атаках безпілотниками за останні два-три тижні, включаючи нічний удар 25 липня, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера.

Один тип дрона оснащений камерою та SIM-картою українського мобільного телефона для надсилання зображень російським військовим.

Вони (росіяни — ред.) визначають, де розташовані наші мобільні групи, де кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати повну картину, де розташовані всі наші ППО. Андрій Черняк Представник ГУР

За його словами, нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже нагадують звичайні безпілотники типу Shahed і літають з ними в групі.

Представник ГУР додав, що другий, новий, тип безпілотника не містить вибухового заряду або має лише невеликий заряд і використовується як приманка.

Оскільки він практично не відрізняється від звичайного ударного безпілотника з землі, його все одно потрібно збивати, проте ворог отримує інформацію, де розташовані системи протиповітряної оборони України.

Представник ГУР МО зазначає, що нові безпілотники, ймовірно, коштують «лише» 10 тис дол кожен, і попри великий радіус дії, це робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети ППО. Поширити

За його словами, такі дрони також можуть літати на висоті 1000 м, залишаючи їх поза зоною дії кулеметів і автоматичних гвинтівок.

Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів

В якості прикладу наводиться відео від 1 червня, на якому українські сили використовують FPV-дрони з видом від першої особи для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника ZALA та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" під час польоту біля міста Велика Новосілка у Донецькій області.

29 червня оперативне угруповання військ "Харків" оприлюднило відео, на якому видно, як український безпілотник з видом від першої особи перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямі.

В ISW констатують, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. Натомість в Інституті вивчення війни зазначають, що не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.