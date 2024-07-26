У ГУР поделились подробностями о новых дронах-разведчиках РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР поделились подробностями о новых дронах-разведчиках РФ

Дрон
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Источник:  Reuters

Российская армия начала использовать новые и относительно дешевые беспилотники, чтобы попытаться идентифицировать локации противовоздушной обороны Украины.

Главные тезисы

  • Российская армия начала использовать новые и относительно дешевые беспилотники для выявления украинских систем противовоздушной обороны.
  • Дроны оснащены камерами и помогают определять расположение украинских военных объектов, при этом стоимость новых российских беспилотников составляет примерно 10 тыс долл.
  • Украинские операторы усовершенствовали технику перехвата российских дронов, сбивая и используя их в своих операциях.
  • Новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но являются эффективными в получении информации о территории и объектах ПВО Украины.

Россия использует новые дроны-шпионы в войне против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка, россияне начали использовать два новых типа беспилотников.

Эти дроны, используемые русской армией в пяти атаках беспилотниками за последние две-три недели, включая ночной удар 25 июля, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера.

Один тип дрона оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона для отправки изображений русским военным.

Они (россияне — ред.) определяют, где расположены наши мобильные группы, где пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить полную картину, где находятся все наши ПВО.

Андрей Черняк

Андрей Черняк

Представитель ГУР

По его словам, новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но очень напоминают простые беспилотники типа Shahed и летают с ними в группе.

Представитель ГУР добавил, что второй, новый тип беспилотника не содержит взрывного заряда или имеет лишь небольшой заряд и используется как приманка.

Поскольку он практически не отличается от обычного ударного беспилотника с земли, его все равно нужно сбивать, однако враг получает информацию, где расположены системы противовоздушной обороны Украины.

Представитель ГУР МО отмечает, что новые беспилотники, вероятно, стоят «всего» 10 тыс долл каждый, и, несмотря на большой радиус действия, это делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты ПВО.

По его словам, такие дроны также могут летать на высоте 1000 м, оставляя их вне зоны действия пулеметов и автоматических винтовок.

Украинские операторы БПЛА усовершенствовали перехват российских дронов

В качестве примера приводится видео от 1 июня, где украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника ZALA и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" во время полета возле города Большая Новоселка в Донецкой области. .

29 июня оперативная группировка войск "Харьков" обнародовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник с видом от первого лица перехватывает летящий в воздухе на Харьковском направлении российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет".

В ISW констатируют, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. В Институте изучения войны отмечают, что не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

В то же время, отмечается в отчете, россияне воспользовались ограничениями на системы ПВО в последние месяцы для более свободного использования разведывательных беспилотников в Украине, в частности, в глубоком украинском тылу. Это позволило войскам РФ усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РВК/РУК).

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