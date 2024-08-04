На Луганщині та Донеччині прогриміли потужні вибухи — відео

Удень 4 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей пролунали вибухи.
Головні тези:
- Російські окупанти після перших вибухів одразу згадали про F-16.
- Це сталося після того, як Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття західних винищувачів в Україну.
- Паралельно з вибухами на окупованих територіях, в Росії сталася масштабна пожежа біля нафтобази в Ростовській губернії, що може призвести до серйозних наслідків.
Що відомо про “бавовну” на окупованих територіях 4 серпня
Спочатку російські загарбники почали скаржитися на вибухи в Луганську.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, над містом здіймається стовб диму.
Окупанти у мережі вже почали озвучувати версію, що це результати роботи ракет Storm Shadow, які випустили Сили оборони України.
Окрім того, з’явилася інформація про роботу ППО в окупованих Донецьку та Макіївці.
Відео прильотів по Луганську уже оприлюднили в мережі.
Під час одного з них голос за кадром абсолютно буденно говорить "Вон ***шит, детоніруєт".
Що цікаво, російські пропагандисти також почали стверджувати, що "є загроза ворожої авіації, в тому числі F-16".
Їхні заяви пролунали на тлі того, як український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття західних винищувачів в Україну — це сталося ввечері 4 серпня.
Російські окупанти стверджують, що нарахували близько 12 вибухів.
У Росії також почалася масштабна пожежа
4 серпня “бавовна” знову завітала на територію країни-агресорки РФ.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Ростовській губєрнії вирує масштабна пожежа біля нафтобази.
Місцева влада стверджує, що спочатку нібито загорілася трава, потім пожежа перекинулася на склади.
За деякими даними може горіти і сама нафтобаза.
Примітно, що стовби диму підносяться над різними місцями.
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