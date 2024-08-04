На Луганщині та Донеччині прогриміли потужні вибухи — відео

Удень 4 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей пролунали вибухи.

Що відомо про “бавовну” на окупованих територіях 4 серпня

Спочатку російські загарбники почали скаржитися на вибухи в Луганську.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, над містом здіймається стовб диму.

Окупанти у мережі вже почали озвучувати версію, що це результати роботи ракет Storm Shadow, які випустили Сили оборони України.

Окрім того, з’явилася інформація про роботу ППО в окупованих Донецьку та Макіївці.

Відео прильотів по Луганську уже оприлюднили в мережі.

Під час одного з них голос за кадром абсолютно буденно говорить "Вон ***шит, детоніруєт".

Що цікаво, російські пропагандисти також почали стверджувати, що "є загроза ворожої авіації, в тому числі F-16".

Їхні заяви пролунали на тлі того, як український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття західних винищувачів в Україну — це сталося ввечері 4 серпня.

Російські окупанти стверджують, що нарахували близько 12 вибухів.

У Росії також почалася масштабна пожежа

4 серпня “бавовна” знову завітала на територію країни-агресорки РФ.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Ростовській губєрнії вирує масштабна пожежа біля нафтобази.

Місцева влада стверджує, що спочатку нібито загорілася трава, потім пожежа перекинулася на склади.

За деякими даними може горіти і сама нафтобаза.

Примітно, що стовби диму підносяться над різними місцями.