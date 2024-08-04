ГУР идентифицировало данные экипажа уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР идентифицировало данные экипажа уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3

ГУР
ГУР идентифицировало данные экипажа уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3
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Украинская разведка установила данные военных преступников бомбардировщика Ту-22М3, уничтоженного 19 апреля, когда тот запускал ракеты по Украине.

Главные тезисы

  • Украинская разведка определила данные экипажа уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3, принадлежавшего РФ.
  • Экипаж состоял из четырех военных, двое из которых выжили при катастрофе самолета.
  • Украинские Вооруженные Силы совместно с разведкой успешно сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 на территории Украины.
  • Ту-22М3 был использован российскими захватчиками для нанесения ударов по украинским городам с помощью крылатых ракет Х-22.
  • Сбитый бомбардировщик Ту-22М3 упал в районе Ставрополя после поражения воздушными силами Украины.

Что известно об экипаже уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3

В разведке рассказали, что самолет с бортовым номером "11" принадлежал к составу 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ).

Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ПКС РФ.

19 апреля 2024 бомбардировщик Ту-22М3 взлетел с северо-кавказской авиабазы "Моздок" к станице Кущевской в Краснодарском крае РФ — рубежа пуска ракет Х-22 по территории Украины. Это был его последний полет.

В интервью BBC начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Известно, что он упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае РФ.

Впоследствии Военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщает ГУР, все четверо смогли катапультироваться, выжили только двое военных преступников:

  • командир корабля — Колесников Сергей Анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209, проживает в Шайковке, дом 7, кв.55, разведен, имеет дочь;

  • штурман авиаотряда — Скрябичев Александр Владимирович, капитан, личный номер Е-179241, проживает в Шайковке, дом 1, кв.8, жена — Скрябичева Наталья, имеет двое сыновей;

  • помощник командира корабля — Кононов Андрей Юрьевич, капитан, личный номер Ф-193346, проживал в Шайковке, дом 1, кв. 41, супруга Кононова Светлана, имеет две дочери (преступник ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024);

  • штурман-оператор авиаотряда — Грушанин Андрей Александрович, старший лейтенант, личный номер МТ-498741, разведен, детей нет (ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024).

Украина впервые уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22.

Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Воздушных силах обращают внимание на то, что Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские захватчики наносят удары по мирным украинским городам.

В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

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