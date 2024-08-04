ГУР ідентифікувало дані екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

Українська розвідка встановила дані воєнних злочинців бомбардувальника Ту-22М3, який було знищено 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні.

Що відомо про екіпаж знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

У розвідці розповіли, що літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ).

Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ — рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

В інтерв'ю BBC начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак був уражений на відстані 308 кілометрів. Відомо, що він упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольскому краї РФ.

Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.

Як повідомляє ГУР, всі четверо змогли катапультуватись, вижили тільки двоє воєнних злочинців:

командир корабля — Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку;

штурман авіазагону — Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина — Скрябічева Наталія, має двоє синів;

помічник командира корабля — Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина Кононова Світлана, має дві доньки (злочинець ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року);

штурман-оператор авіазагону — Ґрушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ-498741, розлучений, дітей немає (ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року).

Україна вперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

19 квітня уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У Повітряних силах звертають увагу на те, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники завдають ударів по мирних українських містах.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.