ГУР ідентифікувало дані екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

Українська розвідка встановила дані воєнних злочинців бомбардувальника Ту-22М3, який було знищено 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні.
Головні тези:
- Українська розвідка встановила дані екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3, який атакував територію України.
- За даними ГУР, чоловіки з екіпажу катапультувались під час збиття літака, проте лише двоє вижили.
- Українська армія уперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, використовуючи зенітні ракети.
- Ту-22М3 є носієм ракет Х-22, що використовуються російськими силами для атак на українські міста.
- Повітряні сили України та розвідка ГУР взяли участь у збитті бомбардувальника, який упав у регіоні Ставрополя.
Що відомо про екіпаж знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3
У розвідці розповіли, що літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ).
Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ.
19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ — рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.
В інтерв'ю BBC начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак був уражений на відстані 308 кілометрів. Відомо, що він упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольскому краї РФ.
Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.
Як повідомляє ГУР, всі четверо змогли катапультуватись, вижили тільки двоє воєнних злочинців:
командир корабля — Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку;
штурман авіазагону — Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина — Скрябічева Наталія, має двоє синів;
помічник командира корабля — Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина Кононова Світлана, має дві доньки (злочинець ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року);
штурман-оператор авіазагону — Ґрушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ-498741, розлучений, дітей немає (ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року).
Україна вперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
19 квітня уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22.
Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
У Повітряних силах звертають увагу на те, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники завдають ударів по мирних українських містах.
Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.
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