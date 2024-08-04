ГУР ідентифікувало дані екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР ідентифікувало дані екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

ГУР
ГУР ідентифікувало дані екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

Українська розвідка встановила дані воєнних злочинців бомбардувальника Ту-22М3, який було знищено 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні.

Головні тези:

  • Українська розвідка встановила дані екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3, який атакував територію України.
  • За даними ГУР, чоловіки з екіпажу катапультувались під час збиття літака, проте лише двоє вижили.
  • Українська армія уперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, використовуючи зенітні ракети.
  • Ту-22М3 є носієм ракет Х-22, що використовуються російськими силами для атак на українські міста.
  • Повітряні сили України та розвідка ГУР взяли участь у збитті бомбардувальника, який упав у регіоні Ставрополя.

Що відомо про екіпаж знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

У розвідці розповіли, що літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ).

Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ — рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

В інтерв'ю BBC начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак був уражений на відстані 308 кілометрів. Відомо, що він упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольскому краї РФ.

Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.

Як повідомляє ГУР, всі четверо змогли катапультуватись, вижили тільки двоє воєнних злочинців:

  • командир корабля — Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку;

  • штурман авіазагону — Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина — Скрябічева Наталія, має двоє синів;

  • помічник командира корабля — Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина Кононова Світлана, має дві доньки (злочинець ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року);

  • штурман-оператор авіазагону — Ґрушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ-498741, розлучений, дітей немає (ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року).

Україна вперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

19 квітня уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У Повітряних силах звертають увагу на те, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники завдають ударів по мирних українських містах.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами уразили російський бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" — джерела
Ту-22М3
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Унікальний випадок. Експерт оцінив атаку ГУР по російському бомбардувальнику Ту-22М3
Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака на аеродром "Оленья". ГУР уразило одразу 2 стратегічних бомбардувальники РФ
Ту-22М3

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?