Нефтебаза в Ростовской области атакована дронами украинского производства — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Нефтебаза в Ростовской области атакована дронами украинского производства — источники

Дрон
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Дроны-камикадзе, которыми в ночь на 18 августа поразили нефтебазу «ФГКУ комбинат «Кавказ» в Ростовской области, были украинские производства. Об этом Online.UA сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Главные тезисы

  • Дроны-камикадзе украинского производства атаковали нефтебазу в Ростовской области, что вызвало возгорание топлива на территории.
  • Система ПВО, по заявлению губернатора Ростовской области, отразила атаку, но последствием ее стало возгорание на промышленных складах.
  • Российские оккупационные войска использовали нефтебазу для обеспечения своей деятельности, поэтому она стала целью украинских дронов.
  • Инцидент с атакой дронов в Ростовской области на нефтебазу подтвержден источниками в украинской разведке и ГУР МОУ.

Ростовскую нефтебазу поразили дроны украинского производства

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Детали по результатам поражения нефтебазы уточняются.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

Дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске в Ростовской области.

Тем временем российские медиа сообщают, что горит нефтебаза из-за удара дронов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный пожар приближается к нефтехранилищу в Ростовской области РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?