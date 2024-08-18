Нефтебаза в Ростовской области атакована дронами украинского производства — источники

Дроны-камикадзе, которыми в ночь на 18 августа поразили нефтебазу «ФГКУ комбинат «Кавказ» в Ростовской области, были украинские производства. Об этом Online.UA сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Ростовскую нефтебазу поразили дроны украинского производства

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Детали по результатам поражения нефтебазы уточняются. Поделиться

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

Дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске в Ростовской области.

Тем временем российские медиа сообщают, что горит нефтебаза из-за удара дронов.