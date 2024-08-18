Нефтебаза в Ростовской области атакована дронами украинского производства — источники

Дроны-камикадзе, которыми в ночь на 18 августа поразили нефтебазу «ФГКУ комбинат «Кавказ» в Ростовской области, были украинские производства. Об этом Online.UA сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Главные тезисы
- Дроны-камикадзе украинского производства атаковали нефтебазу в Ростовской области, что вызвало возгорание топлива на территории.
- Система ПВО, по заявлению губернатора Ростовской области, отразила атаку, но последствием ее стало возгорание на промышленных складах.
- Российские оккупационные войска использовали нефтебазу для обеспечения своей деятельности, поэтому она стала целью украинских дронов.
- Инцидент с атакой дронов в Ростовской области на нефтебазу подтвержден источниками в украинской разведке и ГУР МОУ.
Ростовскую нефтебазу поразили дроны украинского производства
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ
Дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.
Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.
По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске в Ростовской области.
Тем временем российские медиа сообщают, что горит нефтебаза из-за удара дронов.
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